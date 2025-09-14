Никогда не делайте этого: СЕО компании назвал три "красных флажка" на собеседовании

Эли Рубель — предприниматель с давним стажем, который сейчас занимает должность генерального директора Profit Labs, фирмы по стратегическим финансам. Он провел собеседования с более чем 500 кандидатами.

Related video

По наблюдениям Рубеля, существует 3 сигнала о "красном флажке" на собеседованиях. Об этом пишет CNBC.

За последнее десятилетие он основал несколько компаний, провел собеседования с более 500 кандидатами и нанял более 100 человек.

"Как генеральный директор двух компаний, я совершил все ошибки при найме, которые только можно представить, — и узнал, насколько дорого они стоят", — отметил Рубель.

Многие плохие кандидаты выглядят отлично на бумаге. Но на собеседовании есть три тонких поведенческих признака, которые почти всегда предсказывают проблемы. Те, кто ищет работу, должны знать их.

1. Опоздание: сигнализирует об отсутствии подготовки

Если кто-то опаздывает на собеседование даже на минуту, это сразу вызывает вопросы. Конечно, случаются чрезвычайные ситуации. Но в основном это сигнализирует о плохом планировании.

Когда кто-то не выделяет время на собеседование, он может не выделять в будущем времени для клиентов, сроков или коллег по команде, как только окажется на должности.

Стремитесь приходить пораньше, даже если это виртуальное собеседование. Приходите за 10 минут до начала и проверьте свою технику.

Стремитесь приходить раньше на собеседование Фото: Pixels

2. Выученные слова без сути

Некоторые кандидаты прекрасно говорят. Они звучат уверенно. Но если внимательно слушать, их ответы не основываются на личном опыте.

У Рубеля были собеседования, где кандидат рассказывал ему целый абзац, который звучал умно, но когда он прокрутил его в голове, то понял, что там не было ни одного реального примера, показателя или детали.

В эпоху искусственного интеллекта лидеры хотят доказательств того, что вы сталкивались с вызовами, решали проблемы и достигали результатов, а не только того, что вы можете хорошо о них говорить.

Вместо того, чтобы заявлять о сильных сторонах, лучшие кандидаты их показывают. Вместо "Я склонен к сотрудничеству", расскажите историю о том, как сотрудничество помогло вам спасти проект.

В эпоху ИИ лидеры хотят доказательств того, что вы сталкивались с вызовами Фото: Unplash

3. Энергия на собеседовании (или ее отсутствие)

Для Рубеля энергия является одним из самых выразительных сигналов. Собеседование — это лучший случай работы — если вы придете без особого настроения, ситуация не улучшится, когда вы начнете работать.

Это особенно важно на должностях, связанных с клиентами, или на должностях с высоким давлением. Кандидат, который привносит в разговор энтузиазм, любопытство и присутствие, гораздо чаще добьется успеха, чем тот, кто кажется приглушенным или равнодушным.

Проявите вовлеченность тоном, позой и вдумчивыми вопросами. Дайте интервьюеру увидеть вашу настоящую личность.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, из-за определенной модели поведения работник на рабочем месте "далеко не зайдет".