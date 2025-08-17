Менеджер по найму объяснила, почему не надо работать на одной работе более 8 лет
HR-менеджер рассказала, что стоит делать постоянно на своей работе, даже если вы не планируете изменений. Ведь это может быть разница между вашей текущей зарплатой и +100% к ней.
Люди, которые работают в одной компании более 8 лет, часто теряют связь с рыночной реальностью. Об этом говорит Анастасия Андрющенко в своем профиле LinkedIn.
"Знаете ли вы, сколько стоит такой специалист, как вы на рынке прямо сейчас?" — спросила она.
По ее словам, с одной стороны — это стабильность и лояльность, с другой — риск, что вы уже давно стоите втрое больше, чем получаете и просто об этом не знаете.
Недавно к Анастасии обратился руководитель, который "смело мечтал" о зарплате $2000. Они актуализировали его профиль и выяснили, что на рынке мужчина уже может просить от $4000 минимум.
"Его реакция? Искреннее удивление", — рассказывает менеджер.
Поэтому даже если вы не планируете пока менять работу, стоит:
- раз в год обновлять резюме и LinkedIn;
- узнавать актуальные зарплатные вилки по вашей роли;
- показывать себя рынку, чтобы вас могли найти.
"Потому что пока вы прячетесь за "пустым" профилем, рекрутеры просто не знают о вашем существовании. А это может быть разница между вашей текущей зарплатой и +100% к ней", — отметила Андрющенко.
В комментариях люди как подтвердили слова менеджера, так и привели опровержения:
- "Или меньше, так как не факт, что за те 8 лет сотрудник вообще развивался. Может просто выполнял свои обязанности на автопилоте".
- "Ваши слова полностью соответствуют действительности. Полностью разделяю ваше мнение".
