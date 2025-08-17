Менеджерка з найму пояснила, чому не треба працювати на одній роботі більше 8 років

HR-менеджерка розповіла, що варто робити постійно на своїй роботі, навіть якщо ви не плануєте змін. Адже це може бути різниця між вашою поточною зарплатою і +100% до неї.

Люди, які працюють в одній компанії понад 8 років, часто втрачають зв’язок із ринковою реальністю. Про це каже Анастасія Андрющенко у своєму профілі LinkedIn.

"Чи знаєте ви, скільки коштує такий фахівець, як ви на ринку прямо зараз?" — запитала вона.

За її словами, з одного боку — це стабільність і лояльність, з іншого — ризик, що ви вже давно вартуєте втричі більше, ніж отримуєте і просто про це не знаєте.

Нещодавно до Анастасії звернувся керівник, який "сміливо мріяв" про зарплату $2000. Вони актуалізували його профіль і з’ясували, що на ринку чоловік уже може просити від $4000 мінімум.

"Його реакція? Щире здивування", — розповідає менеджерка.

Тому навіть якщо ви не плануєте наразі змінювати роботу, варто:

раз на рік оновлювати резюме та LinkedIn;

дізнаватись актуальні зарплатні вилки по вашій ролі;

показувати себе ринку, щоб вас могли знайти.

Варто часто ходити на співбесіди, навіть маючи роботу Фото: Unplash

"Бо поки ви ховаєтесь за "порожнім" профілем, рекрутери просто не знають про ваше існування. А це може бути різниця між вашою поточною зарплатою і +100% до неї", — наголосила Андрющенко.

У коментарях люди як підтвердили слова менеджерки, так і навели спростування:

"Або менше, так як не факт, що за ті 8 років працівник взагалі розвивався. Може просто виконував свої обовʼязки на автопілоті".

"Ваші слова повністю відповідають дійсності. Цілком поділяю вашу думку".

