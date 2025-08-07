"Замовкни і слухай": власник компанії "заткнув" кандидата на посаду під час співбесіди (фото)

Один власник компанії зі США проводив співбесіду з кандидатом на посаду інженера-програміста, але його провокативна поведінка вивела з рівноваги бізнесмена. У відповідь на це, чоловік змусив від чоловіка "заткнутися" через його дії під час розмови.

Сам підприємець не сумнівається, що вчинив правильно в цій ситуації, йдеться в дописі автора на форумі в Reddit.

Власник фірми каже, що проводив співбесіду з чоловіком на дуже хорошу позицію інженера-програміста. Він пройшов перший етап, і йому дуже сподобалося його резюме та досвід одного чоловіка.

Коли кандидат прийшов, то почалася розмова, але бізнесмена насторожив той факт, що він був "дуже серйозним і зовсім не усміхався". Чоловік зізнається, що вони з колегами вже переглядалися, але вирішили дати йому шанс і не перебивати.

"Та після п’яти хвилин я знову втрутився з іншим запитанням. Мені довелося буквально перебити його, щоб це зробити. Він нарешті зупинився і відповів, але настільки розлого, що знову відійшов від теми. Колега поставила інше запитання — ситуація повторилася. Тоді я був готовий закінчити інтерв’ю", — розповідає власник бізнесу.

Співбесіда пішла не за планом Фото: З відкритих джерел

Він додає, що кілька разів намагався ввічливо завершити розмову, але він не зчитував ситуацію в кімнаті й просто продовжував говорити. Зрештою чоловік трохи підвищив голос і сказав щось на кшталт: "Щиро дякую за те, що поділилися своєю історією. В інтересах економії часу, чи є у вас запитання до нас?".

Але кандидат продовжував говорити: запитував про команду, але не дав відповісти начальнику і перебив його. Спочатку він вирішив проігнорувати це, але знову той активно перебивав як рекрутера, так і власника.

"І от тоді я просто втомився. Я сказав: "Джоне, тобі справді потрібно заткнутися та послухати". Він здивувався, як і моя колега, але нарешті замовк. Я продовжив: "Ти зайшов до цієї кімнати з 99-відсотковим шансом отримати роботу. Тепер цей шанс дорівнює нулю. Єдина причина — за менш ніж п’ятнадцять хвилин ти показав, що зовсім не вмієш слухати. Тож я тобі прямо кажу: ти не отримаєш цю роботу. Але якщо винесеш із цього інтерв’ю хоч щось — то нехай це буде таке: неважливо, наскільки ти технічно сильний — якщо ти не вмієш слухати, ти ніколи не досягнеш успіху в цій сфері", — переповідає свою реакцію чоловік.

Бізнесмен каже, що кандидат зрозумів відповідь та попросив почати з початку. Однак власник різко заявив його, що той свій шанс проґавив і порадив йому "обов'язково слухати" в наступних співбесідах.

"Зараз, озираючись назад, я розумію, що міг би поводитися інакше. Але все одно мені шкода цього хлопця", — резюмував бізнесмен.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису чоловіка думка користувачів розділилася на два табори: одні — підтримали рішення підприємця, тоді як другі вважали, що слід було м'якше діяти з таким неадекватним кандидатом.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Другий шанс? Та він просто ідіот";

"Жорстко ви його. Дарма, думаю, але емоції можна зрозуміти";

"Я вважаю, що все правильно зробили. Він би наробив лиха компанії";

"Якщо людина не слухає, то що буде далі? Тому рішення правильне";

"Прикро, що ви його не взяли. Може він крутий спеціаліст і до нього треба було використати інший підхід".

