"Замолчи и слушай": владелец компании "заткнул" кандидата на должность во время собеседования (фото)

Один владелец компании из США проводил собеседование с кандидатом на должность инженера-программиста, но его провокационное поведение вывело из равновесия бизнесмена. В ответ на это, мужчина заставил от мужчину "заткнуться" из-за его действий во время разговора.

Related video

Сам предприниматель не сомневается, что поступил правильно в этой ситуации, говорится в заметке автора на форуме в Reddit.

Владелец фирмы говорит, что проводил собеседование с мужчиной на очень хорошую позицию инженера-программиста. Он прошел первый этап, и ему очень понравилось его резюме и опыт одного человека.

Когда кандидат пришел, то начался разговор, но бизнесмена насторожил тот факт, что он был "очень серьезным и совсем не улыбался". Мужчина признается, что они с коллегами уже пересматривались, но решили дать ему шанс и не перебивать.

"Но после пяти минут я снова вмешался с другим вопросом. Мне пришлось буквально перебить его, чтобы это сделать. Он наконец остановился и ответил, но настолько пространно, что снова отошел от темы. Коллега задала другой вопрос — ситуация повторилась. Тогда я был готов закончить интервью", — рассказывает владелец бизнеса.

Собеседование пошло не по плану Фото: Из открытых источников

Он добавляет, что несколько раз пытался вежливо завершить разговор, но он не считывал ситуацию в комнате и просто продолжал говорить. В конце концов мужчина немного повысил голос и сказал что-то вроде: "Спасибо за то, что поделились своей историей. В интересах экономии времени, есть ли у вас вопросы к нам?".

Но кандидат продолжал говорить: спрашивал о команде, но не дал ответить начальнику и перебил его. Сначала он решил проигнорировать это, но снова тот активно перебивал как рекрутера, так и собственника.

"И вот тогда я просто устал. Я сказал: "Джон, тебе действительно нужно заткнуться и послушать". Он удивился, как и моя коллега, но наконец замолчал. Я продолжил: "Ты зашел в эту комнату с 99-процентным шансом получить работу. Теперь этот шанс равен нулю. Единственная причина — за менее чем пятнадцать минут ты показал, что совершенно не умеешь слушать. Так что я тебе прямо говорю: ты не получишь эту работу. Но если вынесешь из этого интервью хоть что-то — то пусть это будет следующее: неважно, насколько ты технически силен — если ты не умеешь слушать, ты никогда не добьешься успеха в этой сфере", — пересказывает свою реакцию мужчина.

Бизнесмен говорит, что кандидат понял ответ и попросил начать с начала. Однако владелец резко заявил ему, что тот свой шанс упустил и посоветовал ему "обязательно слушать" в следующих собеседованиях.

"Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мог бы вести себя иначе. Но все равно мне жаль этого парня", — резюмировал бизнесмен.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению мужчины мнение пользователей разделилось на два лагеря: одни — поддержали решение предпринимателя, тогда как другие считали, что следовало мягче действовать с таким неадекватным кандидатом.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Второй шанс? Да он просто идиот";

"Жестко вы его. Зря, думаю, но эмоции можно понять";

"Я считаю, что все правильно сделали. Он бы наделал беды компании";

"Если человек не слушает, то что будет дальше? Поэтому решение правильное";

"Обидно, что вы его не взяли. Может он крутой специалист и к нему надо было использовать другой подход".

Ранее Фокус рассказывал о типичных ошибках кандидатов во время собеседования. Рекрутеры поделились секретами, на что обращают внимание работодатели.

Впоследствии стало известно, как мужчина провалил собеседование за пять минут. Кандидату почти сразу отказали в трудоустройстве из-за его пренебрежительного отношения к "секретарше", которая на самом деле оказалась менеджером по подбору персонала.