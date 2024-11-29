Эти "красные флажки" и ошибки мешают поиску работы: чего лучше не делать на собеседовании

Собеседование — ответственный этап трудоустройства, на котором важно достойно себя подать. Рекрутеры поделились секретами, на что обращают внимание работодатели.

Поиск работы вызывает стресс и волнение, а на собеседованиях каждый хочет показать себя с лучшей стороны. Однако есть некоторые неочевидные вещи, которые могут насторожить работодателя. О них подробно рассказала исполнительный вице-президент компании по трудоустройству Эмили Левин.

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Первый совет — не приходите слишком рано

Лучший вариант — появиться за 10 минут до начала собеседования. Может показаться, что лучше приехать заранее, чем опоздать, но это заставит работника компании спешить и не является хорошим вариантом.

"Я рекомендую убедиться, что вы прибудете в здание на 15-20 минут раньше, в качестве меры предосторожности. Это гарантирует, что у вас будет достаточно времени, чтобы найти номер офиса, но вы не будете там задолго до начала собеседования", — отметила эксперт.

Следует приложить усилия, чтобы произвести впечатление профессионала

Жвачка или солнцезащитные очки на голове — не лучшие элементы образа для человека, который надеется получить работу. Также Левин не советует пахнуть сигаретным дымом или использовать много парфюма перед собеседованием.

Пусть тайны остаются нераскрытыми

Рассказывая о предыдущем профессиональном опыте, важно не разглашать конфиденциальной информации. Особенно это касается мест работы, где требуют подписывать соответствующее соглашение.

Слушая секреты другого работодателя, представитель компании скорее всего предположит, что так же вы поступите и после увольнения с нового места.

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Опоздание

Приходить рано не следует, однако опаздывать — тем более. Работодатели обращают внимание на пунктуальность кандидатов. Если же возник форс-мажор и прийти на собеседование не получается, нужно обязательно предупредить об этом заранее.

Неподходящая одежда

Рекрутеры советуют избегать ярких цветов и сложных рисунков, которые будут отвлекать от лица и разговора. Вместо этого лучше поинтересоваться, есть ли в компании дресс-код, и учесть его или просто одеться так, как вы бы ходили в будущем на эту работу.

Без вопросов

Если кандидат не задает никаких вопросов, это может насторожить работодателя. Лучший вариант — внимательно слушать, не перебивать, и проявить заинтересованность с помощью вопроса в конце.

Отсутствие подготовки

К собеседованию следует готовиться, а именно ознакомиться с сайтом компании и тем, чем она занимается. Работодатели ценят заинтересованность, а к неподготовленным кандидатам быстро теряют интерес.

Критика босса

Рассказывая об опыте работы, важно не выставить предыдущего работодателя в негативном свете. Конечно, в компании могли быть проблемы и они могли стать причиной увольнения, однако фиксироваться на негативе — плохая идея. Лучше сосредоточиться на собственных достижениях, рассказать о пройденных трудностях и поделиться результатами своего профессионального развития.

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