Ці "червоні прапорці" і помилки заважають пошуку роботи: чого краще не робити на співбесіді

Співбесіда — відповідальний етап працевлаштування, на якому важливо гідно себе подати. Рекрутери поділились секретами, на що звертають увагу роботодавці.

Пошук роботи викликає стрес та хвилювання, а на співбесідах кожен хоче показати себе з кращої сторони. Однак є деякі неочевидні речі, які можуть насторожити роботодавця. Про них детально розповіла виконавча віцепрезидентка компанії з працевлаштування Емілі Левін.

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Перша порада — не приходьте занадто рано

Найкращий варіант — з’явитись за 10 хвилин до початку співбесіди. Може здатись, що краще приїхати завчасно, ніж запізнитись, але це змусить працівника компанії поспішати й не є хорошим варіантом.

"Я рекомендую переконатися, що ви прибудете до будівлі на 15-20 хвилин раніше, як запобіжний захід. Це гарантує, що у вас буде достатньо часу, щоб знайти номер офісу, але ви не будете там задовго до початку співбесіди", — зауважила експертка.

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Жуйка або сонцезахисні окуляри на голові — не найкращі елементи образу для людини, яка сподівається отримати роботу. Також Левін не радить пахнути сигаретним димом або використовувати багато парфуму перед співбесідою.

Нехай таємниці залишаються нерозкритими

Розповідаючи про попередній професійний досвід, важливо не розголошувати конфіденційної інформації. Особливо це стосується місць роботи, де вимагають підписувати відповідну угоду.

Слухаючи секрети іншого роботодавця, представник компанії найімовірніше припустить, що так само ви вчините й після звільнення з нового місця.

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Запізнення

Приходити зарано не слід, однак запізнюватись — тим паче. Роботодавці звертають увагу на пунктуальність кандидатів. Якщо ж виник форс-мажор і прийти на співбесіду не виходить, потрібно обов’язково попередити про це заздалегідь.

Невідповідний одяг

Рекрутери радять уникати яскравих кольорів та складних малюнків, які відволікатимуть від обличчя й розмови. Натомість краще поцікавитись, чи є в компанії дрескод, та врахувати його або просто вдягнутись так, як ви б ходили в майбутньому на цю роботу.

Без запитань

Якщо кандидат не ставить жодних запитань, це може насторожити роботодавця. Найкращий варіант — уважно слухати, не перебивати, та проявити зацікавленість за допомогою запитання наприкінці.

Відсутність підготовки

До співбесіди слід готуватись, а саме ознайомитись з сайтом компанії та тим, чим вона займається. Роботодавці цінують зацікавленість, а до непідготовлених кандидатів швидко втрачають інтерес.

Критика боса

Розповідаючи про досвід роботи, важливо не виставити попереднього роботодавця в негативному світлі. Звісно, у компанії могли бути проблеми й вони могли стати причиною звільнення, однак фіксуватись на негативі — погана ідея. Краще зосередитись на власних досягненнях, розповісти про пройдені труднощі та поділитись результатами свого професійного розвитку.

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