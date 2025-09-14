Ніколи не робіть цього: СЕО компанії назвав три "червоні прапорці" на співбесіді

Елі Рубель — підприємець з давнім стажем, який наразі обіймає посаду генерального директора Profit Labs, фірми зі стратегічних фінансів. Він провів співбесіди з понад 500 кандидатами.

За спостереженнями Рубеля, існує 3 сигнали про "червоний прапорець" на співбесідах. Про це пише CNBC.

За останнє десятиліття він заснував кілька компаній, провів співбесіди з понад 500 кандидатами та найняв понад 100 людей.

"Як генеральний директор двох компаній, я зробив усі помилки при наймі, які тільки можна уявити, — і дізнався, наскільки дорого вони коштують", — зазначив Рубель.

Багато поганих кандидатів виглядають чудово на папері. Але на співбесіді є три тонкі поведінкові ознаки, які майже завжди передбачають проблеми. Ті, хто шукає роботу, повинні знати їх.

1. Запізнення: сигналізує про відсутність підготовки

Якщо хтось запізнюється на співбесіду навіть на хвилину, це одразу викликає питання. Звичайно, трапляються надзвичайні ситуації. Але здебільшого це сигналізує про погане планування.

Коли хтось не виділяє часу на співбесіду, він може не виділяти в майбутньому часу для клієнтів, термінів чи колег по команді, як тільки опиниться на посаді.

Прагніть приходити раніше, навіть якщо це віртуальна співбесіда. Почність за 10 хвилин до початку та перевірте свою техніку.

2. Вивчені слова без суті

Деякі кандидати чудово говорять. Вони звучать впевнено. Але якщо уважно слухати, їхні відповіді не ґрунтуються на особистому досвіді.

У Рубеля були співбесіди, де кандидат розповідав йому цілий абзац, який звучав розумно, але коли він прокрутив його в голові, то зрозумів, що там не було жодного реального прикладу, показника чи деталі.

В епоху штучного інтелекту лідери хочуть доказів того, що ви стикалися з викликами, вирішували проблеми та досягали результатів, а не лише того, що ви можете добре про них говорити.

Замість того, щоб заявляти про сильні сторони, найкращі кандидати їх показують. Замість "Я схильний до співпраці", розкажіть історію про те, як співпраця допомогла вам врятувати проєкт.

3. Енергія на співбесіді (або її відсутність)

Для Рубеля енергія є одним із найвиразніших сигналів. Співбесіда – це найкращий випадок роботи — якщо ви з’явитеся без особливого настрою, ситуація не покращиться, коли ви фактично почнете працювати.

Це особливо важливо на посадах, пов’язаних з клієнтами, або на посадах з високим тиском. Кандидат, який привносить у розмову ентузіазм, цікавість та присутність, набагато частіше досягне успіху, ніж той, хто здається приглушеним або байдужим.

Проявіть залученість тоном, позою та вдумливими питаннями. Дайте інтерв’юеру побачити вашу справжню особистість.

