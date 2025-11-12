Неправильный ответ заберет у вас работу: на собеседованиях часто задают этот сложный вопрос

После более чем десятилетней карьеры в области человеческих ресурсов Мэдлин Манн имеет "закулисное" видение процесса трудоустройства.

Манн, основательница компании по карьерному коучингу Self Made Millennial, поняла, работая рекрутером, что большинство соискателей работы имеют ограниченное понимание того, что ищут работодатели. Об этом пишет CNBC.

Подготовка к собеседованию

Во время процесса найма "не обязательно люди с лучшим опытом и образованием поднимались на вершину", говорит она — это были люди, которые лучше всего ориентировались в поиске работы.

Манн поделилась своими наблюдениями для соискателей работы в книге "Обратный поиск: как превратить поиск работы в покупку работы".

Подготовка является ключом к успеху на собеседованиях: вы, скорее всего, будете спокойными и уверенными, если у вас есть несколько готовых ответов и анекдотов "в заднем кармане".

Распространенный вопрос

Один "невероятно распространенный" вопрос на собеседовании, с которым часто сталкиваются соискатели работы, это "Какая ваша самая большая слабость?". По сути, этот вопрос требует от кандидатов продемонстрировать свою способность к саморефлексии.

Многие люди пытаются обойти этот вопрос легкомысленными ответами вроде "Я слишком много работаю" или "Я перфекционист", говорит Манн, но интервьюеры обычно могут заметить, когда вы неискренни.

На самом деле вам нужно поделиться настоящей слабостью, но не такой, которая является "чем-то основополагающим для работы". Если вы проходите собеседование на должность бухгалтера, не говорите менеджеру по найму, что вы ненавидите пользоваться Excel, говорит Манн — "это немедленно приведет к вашей дисквалификации".

Зато, по словам Манн, ваша слабость должна быть реальной, конкретной и практической: например, "Мне трудно получить внутреннюю поддержку, когда у меня действительно большой проект".

Избегайте соблазна много говорить или чрезмерно объяснять. Лучше всего сделать эту часть вашего ответа короткой, прежде чем переходить к объяснению, как вы над этим работаете.

