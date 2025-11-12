Неправильна відповідь забере у вас роботу: на співбесідах часто ставлять це складне питання

Після більш ніж десятирічної кар'єри в галузі людських ресурсів Медлін Манн має "закулісне" бачення процесу працевлаштування.

Манн, засновниця компанії з кар'єрного коучингу Self Made Millennial, зрозуміла, працюючи рекрутером, що більшість шукачів роботи мають обмежене розуміння того, що шукають роботодавці. Про це пише CNBC.

Підготовка до співбесіди

Під час процесу найму "не обов'язково люди з найкращим досвідом та освітою піднімалися на вершину", каже вона — це були люди, які найкраще орієнтувалися в пошуку роботи.

Манн поділилася своїми спостереженнями для шукачів роботи у книзі "Зворотний пошук: як перетворити пошук роботи на покупку роботи".

Підготовка є ключем до успіху на співбесідах: ви, швидше за все, будете спокійними та впевненими, якщо у вас є кілька готових відповідей та анекдотів "у задній кишені".

Підготовка є ключем до успіху на співбесідах Фото: Pixels

Поширене запитання

Одне "неймовірно поширене" запитання на співбесіді, з яким часто стикаються шукачі роботи, це "Яка ваша найбільша слабкість?". По суті, це запитання вимагає від кандидатів продемонструвати свою здатність до саморефлексії.

Багато людей намагаються обійти це запитання легковажними відповідями на кшталт "Я занадто багато працюю" або "Я перфекціоніст", каже Манн, але інтерв'юери зазвичай можуть помітити, коли ви нещирі.

Насправді вам потрібно поділитися справжньою слабкістю, але не такою, яка є "чимсь основоположним для роботи". Якщо ви проходите співбесіду на посаду бухгалтера, не кажіть менеджеру з найму, що ви ненавидите користуватися Excel, каже Манн — "це негайно призведе до вашої дискваліфікації".

Насправді вам потрібно поділитися справжньою слабкістю Фото: Freepik

Натомість, за словами Манн, ваша слабкість має бути реальною, конкретною та практичною: наприклад, "Мені важко отримати внутрішню підтримку, коли в мене справді великий проєкт".

Уникайте спокуси багато розмовляти чи надмірно пояснювати. Найкраще зробити цю частину вашої відповіді короткою, перш ніж переходити до пояснення, як ви над цим працюєте.

