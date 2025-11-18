Жінка звільнилася з роботи за 250 тисяч доларів і пошкодувала: "Я була відірвана від реальності"

Джессі Тервурен звільнилася з роботи в HR за понад 20 000 доларів на місяць. Рік, проведений поза роботою, допоміг їй стати більш уважною матір'ю та переосмислити свої стосунки з грошима.

Зараз вона шукає роботу, яка відповідає її цінностям та сприяє здоровому балансу між роботою та особистим життям. Про це пише Business Insider.

Звільнилася з хорошої роботи

39-річна колишня керівниця відділу кадрів з Ванкувера, штат Вашингтон, минулого року звільнилася з корпоративної роботи в HR за 250 000 доларів на рік, та думала, що знайти іншу роботу не буде великою проблемою.

"Я була відірвана від реальності ринку праці", — каже жінка через час.

Вона не подавала заявки на роботу традиційним способом понад десять років, тому що її завжди наймали першими. Тепер, коли добігає кінця рік безробіття, вона б хотіла повернутися назад і струсити себе.

"Водночас, мій час, проведений поза роботою, нарешті дозволив мені бути справжньою матір'ю та зіткнутися з моїми напруженими стосунками з грошима. Я абсолютно готова повернутися до роботи, але планую внести кілька змін", — каже Джессі Тервурен.

Жінка зрозуміла, що час йти, коли її цінності більше не збігалися з цінностями компанії.

На початку своєї кар'єри вона зрозуміла, що добре справляється з роботою, і дозволила продуктивності та досягненням стати її ідентичністю. Протягом десятирічної кар'єри в HR було багато разів, коли Джессі Тервурен намагалася зробити крок назад і бути менш інтенсивною, але у неї була залежність від дофаміну, який виникав через стрес.

Джессі Тервурен з донькою Фото: Instagram

Остання крапля та народження доньки

Коли народилася її дочка, то чоловік став її основним доглядачем, а Джессі Тервурен стала єдиною годувальницею сім'ї. У 2023 році жінку підвищили до директора з обслуговування персоналу в стоматологічній компанії. Їй подобалося різноманітність її посадових обов'язків, зарплата та команда, тому вона залишилася на кілька місяців.

Останньою краплею став її конфлікт з начальником щодо чогось, що змусило її усвідомити, що вона не підходить для цієї роботи.

"Я пообіцяв собі, що ніколи не залишатимуся на посаді, де я поступатимуся своїми цінностями", — каже Джессі Тервурен.

Того дня вона не прокинувся з думкою, що звільниться, але щось у тому дні змусило її відчути, що вона більше не може цього терпіти. Після звільнення вона зробила перерву, яка мала зворотний ефект, але вона ні про що не шкодує.

"У мене було трохи забагато зарозумілості, я думала, що мені буде легко знайти наступну посаду, тому я почала подавати заявки на роботу лише в січні цього року. Я була дуже відірвана від реальності", — розповідає Джессі.

З січня по квітень вона подавала заявки на роботу, писала особисті супровідні листи, зв'язувався з колишніми колегами, надсилада повідомлення в LinkedIn і робила усе можливе, щоб забезпечити собі нову посаду, але нічого не вдавалося.

"Я ні про що не шкодую і відчуваю, що все склалося так, як мало бути, але шкода, що я не подивилася на ринок праці у своїй галузі та не почала раніше подавати заявки", — зізнається Джессі Тервурен.

Джессі Тервурен Фото: Instagram

Разом з тим, відтоді, як вона звільнилася з роботи, жінка нарешті може дати своїй 6-річній доньці те, що їй потрібно: повністю зануритися в її світ, гратися, дуріти, а не просто фізично бути поруч з нею.

Ба більше, вона навчилася перестати використовувати гроші для боротьби зі стресом.

"Коли я заробляла 250 000 доларів, я справлялася зі стресовим днем, замовляючи щось на Amazon, купуючи собі невеликі ласощі або роблячи пробіжку в Target. Я б виправдовувала це, кажучи: "Це ж просто светр з Target, а не дизайнерська сумочка". Я не усвідомлювала, що використовую гроші, щоб відволіктися від стресу. Тепер, коли в мене немає доступу до одноразових коштів, мені довелося знайти інші способи боротьби зі стресом", — каже Джессі Тервурен.

Не готова продавати душу за роботу

Вона захопилася розфарбовуванням, малюванням і навіть власним дизайном нігтів.

"Хоча приємно та розслабляюче залишатися вдома та розфарбовувати, я сумую за роботою. Мені не вистачає відчуття продуктивності, відчуття, ніби я досягла чогось відчутного та корисного для інших. Мені також не вистачає щоденного соціального зв'язку, який у мене був на роботі", — зізнається жінка.

Джессі не хоче повертатися в офіс з 9 до 5 чи відправляти доньку в дитячий садок замість того, щоб проводити з нею час. Вона навіть не шукає балансу — просто роботу, яка не буде систематично суперечити материнству, психічному здоров'ю та життю.

"Можливо, я ідеалістка, але я більше не готова продавати свою душу за роботу", — каже вона.

