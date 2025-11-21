Сезон Стрельца: все знаки Зодиака ожидают интересные перемены и приятные сюрпризы

Когда Солнце входит в спонтанный и предприимчивый знак Стрельца, то знаменует собой поворотный момент, когда перемены ожидают все знаки Зодиака. Но для некоторых это станет периодом расцвета.

Астролог Валери Меса рассказала, что после недель эмоциональной тяжести начинается период, когда Солнце входит в энергичный и ищущий истину знак Стрельца. "Именно здесь возвращается импульс, когда космос призывает вас совершить прыжок веры", — цитирует астролога издание People.

Сезон Стрельца — важные даты

С 21 ноября начинается очень интересный период, который принесет перемены и внесет ясность для всех знаков Зодиака.

Вскоре после этого (27 ноября) Сатурн также переходит в директное движение в Рыбах, принося давно назревшую ясность и духовное прозрение.

Меркурий, переходящий в директное движение в Скорпионе 29 ноября, не является исключением: планета-посланник рассекает недопонимания и обман, раскрывая то, что нужно было сказать с самого начала.

Планета любви Венера также перейдет в знак Стрельца 30 ноября, привнося в наши отношения спонтанность и авантюризм, напоминая нам о необходимости получать больше удовольствия от желаний сердца. Именно в этот момент богиня любви призывает вас отпустить все на самотек.

Что касается полнолуния в Близнецах 4 декабря, Луна принесет важное осознание или разговор, который полностью изменит вашу точку зрения, за которым, по иронии судьбы, последует прямое движение Нептуна 10 декабря, рассеивая туман и иллюзии.

Затем, 11 декабря, Меркурий вернется в знак Стрельца, направив ваше мышление в сторону роста и возможностей. Однако это совпадает с переходом Марса в прагматичный знак Козерога 15 декабря, где красная планета возвысится и проявит свой полный потенциал.

Транзит Марса по этому дисциплинированному и структурированному земному знаку — идеальное время, чтобы поставить перед собой новую цель и начать действовать.

Наконец, 19 декабря наступит новолуние в Стрельце, которое станет той перезагрузкой, о которой вы и не подозревали. Это знаменует собой начало чего-то нового и станет одним из важнейших поворотных моментов сезона.

Что готовит сезон Стрельца вашему знаку Зодиака

Овен (20 марта – 19 апреля)

Пока Солнце движется по знаку Стрельца, Овнов призывают выйти за пределы зоны комфорта.

Близкий человек может сообщить важные новости в период полнолуния, подталкивая Овнов пересмотреть свои дальнейшие действия.

"К середине декабря ваши амбиции сойдут на нет, и вы начнете относиться к своим целям серьезнее, будь то обновление портфолио, самопрезентация или вступление в руководящую должность, к которой вы стремились. Сезон завершается на позитивной ноте, вдохновляя вас на нечто большее, более смелое и, возможно, даже немного безумное", - отмечает астролог.

Телец (19 апреля – 20 мая)

Тельцы окажутся готовы к разговорам, которых они давно избегали, будь то определение отношений или пересмотр финансового соглашения. В любом случае, прорыв в отношениях со второй половинкой ближе к концу месяца может прояснить ситуацию и принести чувство освобождения.

Деньги и самооценка выходят на первый план в полнолуние, поскольку Тельцы смогут договориться о повышении зарплаты. А к середине декабря этот знак получит то, что расширит их горизонты или отличную возможность на успех.

Близнецы (20 мая – 20 июня)

Полнолуние в знаке Близнецов будет ощущаться как личная кульминация. Будь то определение ситуации, налаживание отношений на работе и в личной жизни, но Близнецам нужна ясность и Меркурий поможет ее вернуть.

К середине месяца в центре внимания окажутся более глубокие разговоры о деньгах и эмоциональных границах, и хотя они, вероятно, усилят динамику отношений, это может привести к серьезному прорыву.

Рак (20 июня – 22 июля)

Сезон Стрельца — это ежегодный момент "взять себя в руки" для Раков.

Это ваш сигнал, чтобы раскрасить календарь, реорганизовать рабочее пространство, попробовать новую программу для поддержания здоровья или наконец-то избавиться от привычки, от которой вы клялись избавиться несколько месяцев назад. Ближе к середине месяца отношения набирают обороты, пробуждая желание идти навстречу или изящно разобраться с неясными вопросами. К счастью, этот сезон завершается новой перезагрузкой вашего распорядка, помогая вам выработать привычки, которые действительно способствуют вашему становлению.

Лев (22 июля – 22 августа)

Этот сезон не только вернет вам вашу огненную стихию, но и зажжет вас изнутри.

С восходом Солнца в Стрельце ваша радость, креативность и уверенность в себе с лихвой возвращаются к вам. Вы соглашаетесь на свидания и возрождаете любимые хобби, о которых давно забыли. Домашние и семейные дела успокаиваются после остановок Меркурия, что облегчает планирование переезда, перестановку пространства или, наконец, обсуждение давних проблем.

Что касается полнолуния, оно принесет вам радостные и приятные события. А сезон завершится всплеском романтического и творческого вдохновения, оставляя вас вдохновленными и обожаемыми.

Дева (22 августа – 22 сентября)

Это время года идеально подходит для того, чтобы сделать домашний уют более уютным и спокойным. Хорошая новость заключается в том, что как только Меркурий (ваш планетарный управитель) обретет директный характер, ваш график наконец-то перестанет казаться хаотичным. Что касается полнолуния в Близнецах, оно выделит вашу карьеру, будь то признание на работе или внезапное осознание того, чем вы действительно хотите заниматься дальше. Ближе к середине месяца космос оживит вашу личную жизнь.

Весы (22 сентября – 22 октября)

Как только Меркурий перейдет в прямое положение в Скорпионе, денежные вопросы могут выйти на первый план, будь то пересмотр вашего бюджета или, наконец, получение ясности в расходах. Полнолуние также зажжет ваш девятый дом расширения и возможностей, поскольку вы вдохновлены и готовы выйти за пределы своей зоны комфорта.

Сезон завершается новой искрой в вашем секторе общения, которая поможет вам говорить свою правду и восстановить связь с людьми, которые делают ваш мир больше и ярче.

Скорпион (22 октября – 21 ноября)

Этот сезон поможет Скорпионам сосредоточиться на том, что для вас ценно .

Как только Меркурий остановится в вашем знаке, вы снова почувствуете себя собой: ясным и страстным в своих желаниях. Полнолуние приносит глубокий момент ясности и эмоциональной честности, будь то глубокий разговор об общих финансах, ваших близких отношениях или ожиданиях второй половинки. Подумайте о том, от чего вы готовы отказаться, а что стоит сохранить. К середине месяца Марс в Козероге оживит ваше общение, что приведет к смелым сообщениям и продуктивным разговорам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот солнечный сезон вы можете почувствовать, как будто снова оказываетесь в центре внимания, наконец-то сбросив с себя груз последних месяцев. Вы обновляете свой образ, соглашаетесь на новые впечатления и ощущаете прилив уверенности, который делает вас еще более притягательным. По мере того, как Меркурий движется в направлении, то, что вы долго обдумывали в глубине души, начинает обретать смысл, будь то решение, которого вы избегали, или ситуация, которую вы наконец-то ясно осознали.

В полнолуние темы отношений достигают пика, принося решающий момент или даже неожиданный поворот в ситуации. В любом случае, к середине декабря вы будете готовы практично распоряжаться своими деньгами, целями и приоритетами, конечно же, благодаря Марсу в Козероге.

Козерог (21 декабря – 19 января)

Сезон Стрельца напоминает Козерогам, что это период для осознания себя.

Влияние прямого Меркурия в Скорпионе поможет вам сосредоточиться на дружбе и сотрудничестве, поскольку вы можете возобновить общение с кем-то, по кому скучали, или, возможно, переосмыслить совместную работу, которая снова покажется вам захватывающей.

А как только Марс войдет в ваш знак в середине месяца вы снова обретете свою космическую энергию, вернувшись к целеустремленности и стратегии. Обязательно рассмотрите новолуние для своего исцеления, поскольку оно может помочь вам избавиться от того, что больше вам не служит.

Водолей (19 января – 18 февраля)

Солнце в Стрельце сигнализирует, что Водолеи будут возобновлять связи с друзьями и согласовывать планы, которые раньше игнорировали. Общественные дела оживают и сближают вас с единомышленниками, творческими людьми и визионерами. Кроме того, благодаря прямому расположению Меркурия в вашем общественном 10-м доме, ваша карьера набирает обороты.

Полнолуние в Близнецах также подарит вам романтические или творческие размышления. А ближе к середине месяца Марс в Козероге призывает вас больше отдыхать, поскольку сезон подходит к концу с щедрым новолунием в вашем общественном секторе, помогая вам привлекать нужных людей и возможности.

Рыбы (18 февраля – 20 марта)

Рыбы, в этом сезоне ваши цели, мечты и стремления будут в центре внимания .

Директный Меркурий прибавит вам уверенности в себе, ведь вы можете начать исследовать новые идеи или погрузиться в тему, которая вас вдохновляет.

Полнолуние в Близнецах привлечет внимание к дому и семье, поскольку вы можете почувствовать потребность перестроить жилое пространство или установить границы, которые так долго обходили стороной. К счастью, с переходом Марса в Козерог ваша социальная жизнь оживится в середине месяца, а сезон завершается карьерной перезагрузкой, которая откроет перед вами дверь, в которую вы готовы войти.

