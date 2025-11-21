Сезон Стрільця: на всі знаки Зодіаку очікують цікаві зміни та приємні сюрпризи

Коли Сонце входить у спонтанний і заповзятливий знак Стрільця, то знаменує собою поворотний момент, коли зміни очікують на всі знаки Зодіаку. Але для деяких це стане періодом розквіту.

Астрологиня Валері Меса розповіла, що після тижнів емоційного тягаря починається період, коли Сонце входить в енергійний і такий, що шукає істину, знак Стрільця. "Саме тут повертається імпульс, коли космос закликає вас зробити стрибок віри", — цитує астролога видання People.

Сезон Стрільця — важливі дати

З 21 листопада починається дуже цікавий період, який принесе зміни і внесе ясність для всіх знаків Зодіаку.

Незабаром після цього (27 листопада) Сатурн також переходить у директний рух у Рибах, приносячи давно назрілу ясність і духовне прозріння.

Меркурій, що переходить у директний рух у Скорпіоні 29 листопада, не є винятком: планета-посланець розсікає непорозуміння й обман, розкриваючи те, що потрібно було сказати від самого початку.

Планета кохання Венера також перейде в знак Стрільця 30 листопада, привносячи в наші стосунки спонтанність і авантюризм, нагадуючи нам про необхідність отримувати більше задоволення від бажань серця. Саме в цей момент богиня кохання закликає вас відпустити все на самоплив.

Що стосується повного місяця в Близнюках 4 грудня, Місяць принесе важливе усвідомлення або розмову, яка повністю змінить вашу точку зору, за якою, за іронією долі, послідує прямий рух Нептуна 10 грудня, розсіюючи туман та ілюзії.

Потім, 11 грудня, Меркурій повернеться в знак Стрільця, спрямувавши ваше мислення в бік зростання і можливостей. Однак це збігається з переходом Марса в прагматичний знак Козерога 15 грудня, де червона планета піднесеться і проявить свій повний потенціал.

Транзит Марса цим дисциплінованим і структурованим земним знаком — ідеальний час, щоб поставити перед собою нову мету і почати діяти.

Нарешті, 19 грудня настане молодик у Стрільці, який стане тим перезавантаженням, про яке ви й не підозрювали. Це знаменує собою початок чогось нового і стане одним із найважливіших поворотних моментів сезону.

Що готує сезон Стрільця вашому знаку Зодіаку

Овен (20 березня — 19 квітня)

Поки Сонце рухається по знаку Стрільця, Овнів закликають вийти за межі зони комфорту.

Близька людина може повідомити важливі новини в період повного місяця, підштовхуючи Овнів переглянути свої подальші дії.

"До середини грудня ваші амбіції зійдуть нанівець, і ви почнете ставитися до своїх цілей серйозніше, чи то оновлення портфоліо, чи то самопрезентація, чи то вступ на керівну посаду, до якої ви прагнули. Сезон завершується на позитивній ноті, надихаючи вас на щось більше, сміливіше і, можливо, навіть трохи божевільне", — зазначає астролог.

Телець (19 квітня — 20 травня)

Тельці виявляться готовими до розмов, яких вони давно уникали, чи то визначення стосунків, чи то перегляд фінансової угоди. У будь-якому разі, прорив у стосунках із другою половинкою ближче до кінця місяця може прояснити ситуацію і принести відчуття звільнення.

Гроші та самооцінка виходять на перший план у повний місяць, оскільки Тельці зможуть домовитися про підвищення зарплати. А до середини грудня цей знак отримає те, що розширить їхні горизонти або чудову можливість на успіх.

Близнюки (20 травня — 20 червня)

Повний місяць у знаку Близнюків буде відчуватися як особиста кульмінація. Чи то визначення ситуації, чи то налагодження стосунків на роботі та в особистому житті, але Близнюкам потрібна ясність і Меркурій допоможе її повернути.

До середини місяця в центрі уваги опиняться глибші розмови про гроші й емоційні кордони, і хоча вони, ймовірно, посилять динаміку стосунків, це може призвести до серйозного прориву.

Рак (20 червня — 22 липня)

Сезон Стрільця — це щорічний момент "взяти себе в руки" для Раків.

Це ваш сигнал, щоб розфарбувати календар, реорганізувати робочий простір, спробувати нову програму для підтримки здоров'я або нарешті позбутися звички, якої ви клялися позбутися кілька місяців тому. Ближче до середини місяця стосунки набирають обертів, пробуджуючи бажання йти назустріч або витончено розібратися з неясними питаннями. На щастя, цей сезон завершується новим перезавантаженням вашого розпорядку, допомагаючи вам виробити звички, які дійсно сприяють вашому становленню.

Лев (22 липня — 22 серпня)

Цей сезон не тільки поверне вам вашу вогняну стихію, а й запалить вас зсередини.

Зі сходом Сонця у Стрільці ваша радість, креативність і впевненість у собі з лишком повертаються до вас. Ви погоджуєтеся на побачення і відроджуєте улюблені хобі, про які давно забули. Домашні та сімейні справи заспокоюються після зупинок Меркурія, що полегшує планування переїзду, перестановку простору або, нарешті, обговорення давніх проблем.

Щодо повного місяця, він принесе вам радісні та приємні події. А сезон завершиться сплеском романтичного і творчого натхнення, залишаючи вас натхненними і обожнюваними.

Діва (22 серпня — 22 вересня)

Ця пора року ідеально підходить для того, щоб зробити домашній затишок більш затишним і спокійним. Гарна новина полягає в тому, що щойно Меркурій (ваш планетарний управитель) набуде директного характеру, ваш графік нарешті перестане здаватися хаотичним. Що стосується повного місяця в Близнюках, він виділить вашу кар'єру, чи то визнання на роботі, чи то раптове усвідомлення того, чим ви дійсно хочете займатися далі. Ближче до середини місяця космос пожвавить ваше особисте життя.

Терези (22 вересня — 22 жовтня)

Щойно Меркурій перейде в пряме положення в Скорпіоні, грошові питання можуть вийти на перший план, чи то перегляд вашого бюджету, чи то, нарешті, отримання ясності у витратах. Повний місяць також запалить ваш дев'ятий дім розширення і можливостей, оскільки ви натхненні й готові вийти за межі своєї зони комфорту.

Сезон завершується новою іскрою у вашому секторі спілкування, яка допоможе вам говорити свою правду і відновити зв'язок з людьми, які роблять ваш світ більшим і яскравішим.

Скорпіон (22 жовтня — 21 листопада)

Цей сезон допоможе Скорпіонам зосередитися на тому, що для вас є цінним.

Щойно Меркурій зупиниться у вашому знаку, ви знову відчуєте себе собою: ясним і пристрасним у своїх бажаннях. Повний Місяць приносить глибокий момент ясності й емоційної чесності, чи то глибока розмова про спільні фінанси, ваші близькі стосунки або очікування другої половинки. Подумайте про те, від чого ви готові відмовитися, а що варто зберегти. До середини місяця Марс у Козерозі пожвавить ваше спілкування, що призведе до сміливих повідомлень і продуктивних розмов.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У цей сонячний сезон ви можете відчути, ніби знову опиняєтеся в центрі уваги, нарешті скинувши з себе тягар останніх місяців. Ви оновлюєте свій образ, погоджуєтеся на нові враження і відчуваєте прилив упевненості, який робить вас ще більш привабливим. У міру того, як Меркурій рухається в напрямку, те, що ви довго обмірковували в глибині душі, починає набувати сенсу, чи то рішення, якого ви уникали, чи то ситуація, яку ви нарешті ясно усвідомили.

У повний місяць теми стосунків досягають піку, приносячи вирішальний момент або навіть несподіваний поворот у ситуації. У будь-якому разі, до середини грудня ви будете готові практично розпоряджатися своїми грошима, цілями і пріоритетами, звісно ж, завдяки Марсу в Козерозі.

Козеріг (21 грудня — 19 січня)

Сезон Стрільця нагадує Козерогам, що це період для усвідомлення себе.

Вплив прямого Меркурія у Скорпіоні допоможе вам зосередитися на дружбі та співпраці, оскільки ви можете відновити спілкування з кимось, за ким нудьгували, або, можливо, переосмислити спільну роботу, яка знову здасться вам захопливою.

А щойно Марс увійде у ваш знак у середині місяця, ви знову знайдете свою космічну енергію, повернувшись до цілеспрямованості та стратегії. Обов'язково розгляньте молодик для свого зцілення, оскільки він може допомогти вам позбутися того, що більше вам не служить.

Водолій (19 січня — 18 лютого)

Сонце у Стрільці сигналізує, що Водолії відновлюватимуть зв'язки з друзями та узгоджуватимуть плани, які раніше ігнорували. Громадські справи оживають і зближують вас з однодумцями, творчими людьми та візіонерами. Крім того, завдяки прямому розташуванню Меркурія у вашому громадському 10-му домі, ваша кар'єра набирає обертів.

Повний місяць у Близнюках також подарує вам романтичні або творчі роздуми. А ближче до середини місяця Марс у Козерозі закликає вас більше відпочивати, оскільки сезон добігає кінця зі щедрим молодим місяцем у вашому громадському секторі, допомагаючи вам залучати потрібних людей і можливості.

Риби (18 лютого — 20 березня)

Риби, цього сезону ваші цілі, мрії та прагнення будуть у центрі уваги.

Директний Меркурій додасть вам упевненості в собі, адже ви можете почати досліджувати нові ідеї або зануритися в тему, яка вас надихає.

Повний Місяць у Близнюках приверне увагу до дому та сім'ї, оскільки ви можете відчути потребу перебудувати житловий простір або встановити кордони, які так довго обходили стороною. На щастя, з переходом Марса в Козеріг ваше соціальне життя пожвавиться в середині місяця, а сезон завершується кар'єрним перезавантаженням, яке відкриє перед вами двері, в які ви готові увійти.

