Скандальный аристократ ищет жену, умеющую управлять замком и вертолетом: у кого есть шанс

79-летний британец сэр Бенджамин Слэйд снова в поисках любви и объявил о конкурсе на "должность" жены. Она будет получать зарплату за то, что обязуется родить двух наследников мужского пола и умеет управлять вертолетом.

Сэр Бенджамин, баронет, потомок короля Чарльза II, который известен в Великобритании своей эксцентричностью, заявил, что снова ищет жену. Но она не может быть гражданкой страны, название которой начинается на "И" и на флаге которых изображен зеленый цвет, что исключает жителей Ирландии, Индии, Италии, Кот-д'Ивуара и Ирана, пишет Daily Mail.

Имение сэра Бенджамина Слэйда

Но кроме этого, у сэра Бенджамина еще ряд условий.

Он сказал: "Меня не волнуют канадки, американки, немки и североевропейцы — как я люблю называть подобных людей. Не думаю, что брак с эскимоской — это для меня. Мне просто нужна обычная приятная деревенская девушка, которая все понимает".

Відео дня

Скандальный аристократ сообщил, что будет платить будущей леди Слэйд 50 000 фунтов стерлингов в год, чтобы она родила ему наследников мужского пола и помогала управлять его огромным поместьем площадью 1300 акров в Сомерсете. Также раз она получит машину, пропитание и деньги на отпуск.

Но, несмотря на то, что его восьмидесятилетие приближается, 79-летний сэр Бенджамин Слэйд не готов довольствоваться вторым местом и составил длинный список качеств, которые он ищет в жене.

Первым критерием отбора кандидатов является возраст, поскольку будущая леди Слейд должна быть как минимум на 20 лет моложе, то есть женщинам в возрасте 60 лет и старше не нужно подавать заявку.

Сэр Бенджамин говорит, что ищет "хорошую производительницу", которая родит ему не менее двух наследников мужского пола. И будет следить за домом.

Сэр Бенджамин Слэйд ищет жену не из страны, которая начинается на "И" Фото: Соцсети

"В доме всегда есть хозяйка, женщины управляют домом. Люди считают это сексизмом. Джейн Остин говорила: если у тебя большой дом, тебе нужна жена. Дамы управляют домом. Они управляют персоналом, у них на это глаз наметан", — сообщил аристократ.

Также избранница сэра Бенджамина должна быть выше 1,68 см, уметь стрелять из ружья, управлять вертолетом и авто, любить бальные танцы, играть в бридж и иметь склонность к административной работе.

Полное брачное объявление от баронета звучит так:

"Сэр Бен ищет хозяйку дома. У вас должны быть лицензия на ружье, водительские права (также лицензия на управление вертолетом будет преимуществом), аморальные манеры, умение управлять двумя замками, поместьем и тетеревиным болотом. Юридическое и бухгалтерское образование было бы полезно. Необходимо иметь возможность вырастить двух сыновей (неважно, если у нее уже есть опыт в разведении и это подтверждено).

Небольшой частный капитал и доход были бы кстати. Большое состояние было бы еще полезнее!

Кандидатка будет получать 50 000 фунтов стерлингов плюс премию в год, в которую входят автомобиль, дом, расходы, питание и отпуск.

Читатели Guardian, Скорпионы, наркоманы, алкоголики, шотландцы, люди ростом ниже 160 см, граждане стран, начинающихся на "И", чьи флаги имеют зеленый цвет, а также граждане стран, где зимой не носят пальто, не должны подавать заявку!"

Сэр Бенджамин Слэйд

У сэра Бенджамина уже есть дочь Вайолет, но ему нужен наследник-мальчик.

Сэр Бенджамин Джулиан Альфред Слейд — сын сэра Майкла Ниала Слейда, 6-го баронета, и Анджелы Клэр Розалинды Чичестер.

В 1962 году он унаследовал титул баронета от отца, когда умер его старший брат Роберт.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль решила поразвлечь фанатов и обратилась к искусственному интеллекту за советом, какого жениха ей выбрать. В TikTok-видео звезда показала список известных украинцев, сгенерированный ChatGPT.

А три года назад несостоявшаяся невеста принца Чарльза из царского рода, чьи предки сбежали из России, искала себе жениха, похожего "на убийцу".