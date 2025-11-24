Скандальний аристократ шукає дружину, яка вміє керувати замком і вертольотом: у кого є шанс

79-річний британець сер Бенджамін Слейд знову в пошуках кохання і оголосив про конкурс на "посаду" дружини. Вона отримуватиме зарплату за те, що зобов'язується народити двох спадкоємців чоловічої статі та вміє керувати вертольотом.

Сер Бенджамін, баронет, нащадок короля Чарльза II, який відомий у Великій Британії своєю ексцентричністю, заявив, що знову шукає дружину. Але вона не може бути громадянкою країни, назва якої починається на "І" і на прапорі яких зображено зелений колір, що виключає жителів Ірландії, Індії, Італії, Кот-д'Івуару та Ірану, пише Daily Mail.

Маєток сера Бенджаміна Слейда

Але крім цього, у сера Бенджаміна ще низка умов.

Він сказав: "Мене не хвилюють канадки, американки, німкені та північноєвропейці — як я люблю називати подібних людей. Не думаю, що шлюб з ескімоскою — це для мене. Мені просто потрібна звичайна приємна сільська дівчина, яка все розуміє".

Скандальний аристократ повідомив, що платитиме майбутній леді Слейд 50 000 фунтів стерлінгів на рік, щоб вона народила йому спадкоємців чоловічої статі та допомагала керувати його величезним маєтком площею 1300 акрів у Сомерсеті. Також вона отримає машину, прожиток і гроші на відпустку.

Але, незважаючи на те, що його вісімдесятиріччя наближається, 79-річний сер Бенджамін Слейд не готовий задовольнятися другим місцем і склав довгий список якостей, які він шукає в дружині.

Першим критерієм відбору кандидатів є вік, оскільки майбутня леді Слейд має бути щонайменше на 20 років молодшою, тобто жінкам віком 60 років і старшим не потрібно подавати заявку.

Сер Бенджамін каже, що шукає "хорошу продуктивницю", яка народить йому щонайменше двох спадкоємців чоловічої статі. І стежитиме за будинком.

Сер Бенджамін Слейд шукає дружину не з країни, яка починається на "І" Фото: Соцсети

"У домі завжди є господиня, жінки керують будинком. Люди вважають це сексизмом. Джейн Остін говорила: якщо в тебе великий будинок, тобі потрібна дружина. Дами керують будинком. Вони керують персоналом, у них на це око намічене", — повідомив аристократ.

Також обраниця сера Бенджаміна має бути вищою за 1,68 см, уміти стріляти з рушниці, керувати гелікоптером і авто, любити бальні танці, грати в бридж і мати схильність до адміністративної роботи.

Повне шлюбне оголошення від баронета звучить так:

"Сер Бен шукає господиню будинку. Ви повинні мати ліцензію на рушницю, водійські права (також ліцензія на керування гелікоптером буде перевагою), аморальні манери, уміння керувати двома замками, маєтком і тетеревиним болотом. Юридична та бухгалтерська освіта була б корисною. Необхідно мати можливість виростити двох синів (неважливо, якщо в неї вже є досвід у розведенні і це підтверджено).

Невеликий приватний капітал і дохід були б доречними. Великі статки були б ще кориснішими!

Кандидатка отримуватиме 50 000 фунтів стерлінгів плюс премію на рік, до якої входять автомобіль, будинок, витрати, харчування та відпустка.

Читачі Guardian, Скорпіони, наркомани, алкоголіки, шотландці, люди зростом нижче 160 см, громадяни країн, що починаються на "І", чиї прапори мають зелений колір, а також громадяни країн, де взимку не носять пальто, не повинні подавати заявку!"

Сер Бенджамін Слейд

У сера Бенджаміна вже є дочка Вайолет, але йому потрібен спадкоємець-хлопчик.

Сер Бенджамін Джуліан Альфред Слейд — син сера Майкла Ніала Слейда, 6-го баронета, і Анджели Клер Розалінди Чичестер.

У 1962 році він успадкував титул баронета від батька, коли помер його старший брат Роберт.

