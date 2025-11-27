Ожидаются рекордные ставки: на аукцион выставили яйцо Фаберже, проданное большевиками

За "Зимнее яйцо" из хрусталя и бриллиантов, созданное для вдовствующей российской императрицы Марии Федоровны, планируют выручить более 26 миллионов долларов.

Аукционный дом Christie's сообщает, что "Зимнее яйцо" — лишь одно из семи роскошных яиц Фаберже, оставшихся в частных руках. Всего в мире существуют 43 императорских яйца Фаберже, большинство из которых находятся в музеях, сообщает ABC News.

"Зимнее яйцо" создала женщина-дизайнер Альма Пиль, что было уникально в то время

Яйцо высотой 10 см изготовлено из искусно вырезанного горного хрусталя и покрыто изящным узором в виде снежинок, выполненным из платины и инкрустированным 4500 крошечными бриллиантами. Если его открыть, то внутри будет сюрприз – букетик цветов из кварца, который символизирует весну.

Это яйцо, одно из двух, созданных дизайнером Альмой Пиль, было заказано царем Николаем II для своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, в качестве пасхального подарка в 1913 году. Другое яйцо Пиль принадлежит королевской семье Великобритании.

Мастер Петер Карл Фаберже и его компания создали более 50 таких яиц для российской императорской семьи в период с 1885 по 1917 год. Каждое из них было уникальным и содержало скрытый сюрприз. Царь Александр III положил начало этой традиции, даря яйцо своей жене на каждую Пасху. Его преемник, Николай II, продолжил дарить яйца своей жене и матери.

Царская семья Романовых правила Россией около 300 лет, прежде чем была свергнута революцией 1917 года. Царь Николай и его семья были казнены в 1918 году. А Альма Пиль уехала в Хельсинки, где продолжала создавать изумительные украшения. Она умерла в 1976 году.

А сокровища царской семьи стали распродавать победители-большевики. Так, "Зимнее яйцо" оказалось в Великобритании. Его за 450 фунтов купил дилер из Лондона в 1920-х годах. Яйцо Фаберже несколько раз переходило из рук в руки. Двадцать лет оно считалось утерянным, пока в 1994 году не было продано на аукционе Christie's более чем за 7 миллионов швейцарских франков (5,6 миллиона долларов по тогдашнему курсу). В 2002 году оно было продано снова за 9,6 миллиона долларов.

"Зимнее яйцо" из хрусталя и бриллиантов создала дама-дизайнер Фото: Christieʼs

Теперь ожидается, что сумма превзойдет рекорд в 18,5 миллионов долларов, которые заплатили на аукционе Christie's в 2007 году за другое яйцо Фаберже, созданное для банкирской семьи Ротшильдов.

А в 2022 году на арестованной яхте российского олигарха Сулеймана Керимова обнаружили еще одно яйцо Фаберже с часами на "скорлупе". Но эксперты полагают, что россиянину подсунули подделку.