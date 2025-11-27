Очікуються рекордні ставки: на аукціон виставили яйце Фаберже, продане більшовиками

За "Зимове яйце" з кришталю і діамантів, створене для вдовствуючої російської імператриці Марії Федорівни, планують виручити понад 26 мільйонів доларів.

Аукціонний дім Christie's повідомляє, що "Зимове яйце" — лише одне з семи розкішних яєць Фаберже, які залишилися в приватних руках. Загалом у світі існують 43 імператорських яйця Фаберже, більшість з яких знаходяться в музеях, повідомляє ABC News.

"Зимове яйце" створила жінка-дизайнер Альма Піль, що було унікальним на той час

Яйце заввишки 10 см виготовлене з майстерно вирізьбленого гірського кришталю і вкрите витонченим візерунком у вигляді сніжинок, виконаним з платини та інкрустованим 4500 крихітними діамантами. Якщо його відкрити, то всередині буде сюрприз — букетик квітів з кварцу, який символізує весну.

Це яйце, одне з двох, створених дизайнером Альмою Піль, замовив цар Микола II для своєї матері, імператриці-вдовиці Марії Федорівни, як великодній подарунок 1913 року. Інше яйце Піль належить королівській родині Великої Британії.

Майстер Петер Карл Фаберже і його компанія створили понад 50 таких яєць для російської імператорської сім'ї в період з 1885 по 1917 рік. Кожне з них було унікальним і містило прихований сюрприз. Цар Олександр III започаткував цю традицію, даруючи яйце своїй дружині на кожен Великдень. Його наступник, Микола II, продовжив дарувати яйця своїй дружині та матері.

Царська сім'я Романових правила Росією близько 300 років, перш ніж була повалена революцією 1917 року. Царя Миколу і його сім'ю стратили 1918 року. А Альма Піль поїхала в Гельсінкі, де продовжувала створювати дивовижні прикраси. Вона померла 1976 року.

А скарби царської сім'ї стали розпродавати переможці-більшовики. Так, "Зимове яйце" опинилося у Великій Британії. Його за 450 фунтів купив дилер із Лондона в 1920-х роках. Яйце Фаберже кілька разів переходило з рук у руки. Двадцять років воно вважалося загубленим, поки 1994 року не було продане на аукціоні Christie's більш ніж за 7 мільйонів швейцарських франків (5,6 мільйона доларів за тодішнім курсом). У 2002 році його було продано знову за 9,6 мільйона доларів.

"Зимове яйце" з кришталю та діамантів створила дама-дизайнерка Фото: Christieʼs

Тепер очікується, що сума перевершить рекорд у 18,5 мільйона доларів, які заплатили на аукціоні Christie's у 2007 році за інше яйце Фаберже, створене для банкірської сім'ї Ротшильдів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Карла Фаберже і його успішний ювелірний бізнес.

А 2022 року на заарештованій яхті російського олігарха Сулеймана Керімова виявили ще одне яйце Фаберже з годинником на "шкаралупі". Але експерти вважають, що росіянину підсунули підробку.