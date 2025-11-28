Подает в суд на тюрьму и флиртует с переводчицей: как живет знаменитый наркобарон Эль Чапо

Хоакин Гусман, известный под прозвищем "Коротышка", все еще женат, но умудрился завести роман на расстоянии в тюрьме и подает в суд из-за "пыточных условий" содержания.

Согласно новой юридической жалобе, мексиканский наркобарон, который стал известен благодаря своей невероятной жестокости и многочисленным фильмам и сериалам о его преступной деятельности, подал в суд на федеральных чиновников из-за своей крайней изоляции и других условий содержания, которые, по его мнению, равносильны жестокому наказанию, пишет Daily Mail

И, находясь за решеткой, наслаждается визитами "привлекательной" переводчицы с испанского языка.

"Ему действительно нравится наша переводчица", — рассказал Дэвид Лейн, один из его команды юристов из Денвера.

Известно, что наркобароны в ADX нанимают красивых помощников юристов и переводчиков, с которыми им разрешено видеться.

Женщины предлагают компанию и беседу — высшую роскошь в ADX.

Разделенные толстыми стеклянными стенами строго охраняемой кабины для посещений, клиенты рассказывают им о своей жизни и семьях и с вожделением разглядывают их, в то время как федеральные наблюдатели наблюдают за ними. Существуют строгие правила ношения одежды, запрещающие им демонстрировать декольте или носить юбки выше колена.

68-летний наркобарон Хоакин "Эль Чапо" Гусман, дважды сбегавший из тюрьмы, отбывает пожизненное заключение в самой строгой тюрьме США также известном как ADX, во Флоренции, штат Колорадо с 2019 года.

Трейлер сериала "Наркос" про Эль Чапо

Это тюрьма строгого режима, известная как "Алькатрас Скалистых гор", является самым безопасным местом содержания заключенных правительства США, которые считаются слишком опасными для других тюрем или склонными к побегу.

Его определили в самое строгое крыло ADX, известное как "Люксы", и обычно он проводит не менее 23 часов в день в камере размером с два двуспальных матраса, с ограниченным доступом к клетке для игр на открытом воздухе и крайне малым количеством контактов с людьми. В каждой камере тюрьмы строгого режима, предназначенной для содержания "худших из худших", имеется щелевидное окно шириной 10 см, расположенное под таким углом, чтобы из него не было видно ни неба, ни других камер.

В его иске о нарушении гражданских прав перечислен целый ряд жалоб на условия его жизни, включая пять лет лишения сна и "почти постоянную сильную боль в пазухах, ушах, носу и горле в течение многих лет без надлежащей медицинской помощи".

Задержание Эль Чапо Фото: скриншот

"Из-за всего этого он очень страдает", — сказал юрист, отметив, что Эль Чапо не хватает человеческого общения.

Лейн утверждает, что особый набор ограничений, введенных против Гусмана, известных как Специальные административные меры (SAMS), ограничивает его возможность обсуждать, с кем контактирует его клиент.

"Если я разглашу информацию, которая, по мнению правительства, является ограничениями SAMS, то и для меня, и для него дела пойдут очень плохо", — сказал он.

Наркобарон Эль Чапо – чем известен

Хоакин Гусман на протяжении десятилетий управлял картелем "Синалоа" — одной из крупнейших, самых могущественных и жестоких сетей наркоторговли в мире.

Эль Чапо держал в страхе всю Мексику Фото: Скриншот

Он прославился контрабандой огромных партий кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина на несколько континентов. Значительная часть этой продукции поступала в США через разветвленную сеть туннелей.

Гусман, которого журнал Forbes однажды включил в число самых богатых людей мира, также известен тем, что подкупал правоохранительные органы и политиков, а также убивал своих соперников с помощью эскадронов смерти.

В обвинительных заключениях против него в США подробно описываются десятки конкретных убийств, связанных с ним или его приказами, однако некоторые источники предполагают, что в результате деятельности картеля под его руководством могли погибнуть тысячи людей.

Хоакин стал своего рода народным героем в Мексике после того, как в 2001 году сбежал из тюрьмы, спрятавшись в тележке для грязного белья.

Он провел 13 лет в бегах, прежде чем его поймали и отправили в тюрьму строгого режима.

Его легенда окрепла в 2015 году, когда он снова сбежал, на этот раз через туннель, который его сообщники пробурили между складом, расположенным почти в миле от его тюрьмы, и шахтой под душем в его камере.

Побег Эль Чапо из тюрьмы

Чтобы ускорить побег, в туннеле был установлен мотоцикл.

Он все еще женат на Эмме Коронель, бывшей королеве красоты. Замуж за Эль Чапо, который старше ее на 32 года, она вышла в 18 лет. У пары есть дочери-близнецы.

Коронель регулярно присутствовала на судебных заседаниях по делу своего мужа в Нью-Йорке, во время которых узнала о его длительной череде измен.

Биографы Эль Чапо рассказывают, что он не употреблял наркотики и почти не пил, но "ел виагру, как конфеты" и был зависим от женщин.

На суде также выяснилось, что Коронель помогла спланировать второй побег Гусмана из тюрьмы, передав ему GPS-часы, которые помогли членам картеля, рывшим туннель, определить точное местонахождение его камеры.

Жена Эль Чапо с его дочками

Ее арестовали и предъявили обвинения в причастности к картелю. В 2021 году она в конечном итоге признала себя виновной по трем пунктам обвинения, выдвинутым федеральными властями.

С момента освобождения из тюрьмы в 2023 году она живет под федеральным надзором и укрепляет свою известность, занимаясь модельным бизнесом, в том числе появляясь на подиуме во время Недели моды в Милане в прошлом году, где она демонстрировала свадебное платье.

Премьера документального фильма о жене босса картеля "Замужем за Эль Чапо: говорит Эмма Коронель" состоится на канале Oxygen 28 ноября.

Напомним, три года назад 17 членов семьи Овидио Гусмана Лопеса, главы картеля Синалоа, въехали в США. Самого Овидио экстрадировали в 2023 году, что вызвало настоящую войну полиции и наркобаронов в Мексике.