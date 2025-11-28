Подає в суд на в'язницю і фліртує з перекладачкою: як живе знаменитий наркобарон Ель Чапо

Хоакін Гусман, відомий під прізвиськом "Коротун", все ще одружений, але примудрився завести роман на відстані у в'язниці та подає до суду через "тортурні умови" утримання.

Згідно з новою юридичною скаргою, мексиканський наркобарон, який став відомим завдяки своїй неймовірній жорстокості та численним фільмам і серіалам про його злочинну діяльність, подав до суду на федеральних чиновників через свою крайню ізоляцію та інші умови утримання, які, на його думку, дорівнюють жорстокому покаранню, пише Daily Mail

І, перебуваючи за ґратами, насолоджується візитами "привабливої" перекладачки з іспанської мови.

"Йому справді подобається наша перекладачка", — розповів Девід Лейн, один із його команди юристів із Денвера.

Відомо, що наркобарони в ADX наймають красивих помічників юристів і перекладачів, з якими їм дозволено бачитися.

Жінки пропонують компанію і бесіду — найвищу розкіш в ADX.

Розділені товстими скляними стінами кабіни для відвідувань, що суворо охороняються, клієнти розповідають їм про своє життя і сім'ї та з пожадливістю роздивляються їх, у той час як федеральні спостерігачі спостерігають за ними. Існують суворі правила носіння одягу, що забороняють їм демонструвати декольте або носити спідниці вище коліна.

68-річний наркобарон Хоакін "Ель Чапо" Гусман, який двічі тікав із в'язниці, відбуває довічне ув'язнення в найсуворішій в'язниці США, також відомій як ADX, у Флоренції, штат Колорадо, з 2019 року.

Ця в'язниця суворого режиму, відома як "Алькатрас Скелястих гір", є найбезпечнішим місцем тримання ув'язнених уряду США, яких вважають занадто небезпечними для інших в'язниць або схильними до втечі.

Його визначили в найсуворіше крило ADX, відоме як "Люкси", і зазвичай він проводить щонайменше 23 години на день у камері розміром із два двоспальні матраци, з обмеженим доступом до клітки для ігор на відкритому повітрі і вкрай малою кількістю контактів із людьми. У кожній камері в'язниці суворого режиму, призначеній для утримання "найгірших із найгірших", є щілиновидне вікно завширшки 10 см, розташоване під таким кутом, щоб із нього не було видно ні неба, ні інших камер.

У його позові про порушення цивільних прав перераховано цілу низку скарг на умови його життя, включно з п'ятьма роками позбавлення сну і "майже постійним сильним болем у пазухах, вухах, носі та горлі протягом багатьох років без належної медичної допомоги".

Затримання Ель Чапо Фото: скриншот

"Через усе це він дуже страждає", — сказав юрист, зазначивши, що Ель Чапо не вистачає людського спілкування.

Лейн стверджує, що особливий набір обмежень, введених проти Гусмана, відомих як Спеціальні адміністративні заходи (SAMS), обмежує його можливість обговорювати, з ким контактує його клієнт.

"Якщо я розголошу інформацію, яка, на думку уряду, є обмеженнями SAMS, то і для мене, і для нього справи підуть дуже погано", — сказав він.

Наркобарон Ель Чапо — чим відомий

Хоакін Гусман протягом десятиліть керував картелем "Сіналоа" — однією з найбільших, наймогутніших і найжорстокіших мереж наркоторгівлі у світі.

Ель Чапо тримав у страху всю Мексику Фото: Скриншот

Він прославився контрабандою величезних партій кокаїну, героїну, марихуани і метамфетаміну на кілька континентів. Значна частина цієї продукції надходила до США через розгалужену мережу тунелів.

Гусман, якого журнал Forbes одного разу заніс до переліку найбагатших людей світу, також відомий тим, що підкуповував правоохоронні органи і політиків, а також убивав своїх суперників за допомогою ескадронів смерті.

В обвинувальних висновках проти нього у США детально описуються десятки конкретних убивств, пов'язаних із ним або його наказами, проте деякі джерела припускають, що внаслідок діяльності картелю під його керівництвом могли загинути тисячі людей.

Хоакін став свого роду народним героєм у Мексиці після того, як 2001 року втік із в'язниці, сховавшись у візку для брудної білизни.

Він провів 13 років у бігах, перш ніж його спіймали і відправили до в'язниці суворого режиму.

Його легенда зміцніла 2015 року, коли він знову втік, цього разу через тунель, який його спільники пробурили між складом, розташованим майже за милю від його в'язниці, і шахтою під душем у його камері.

Щоб прискорити втечу, у тунелі було встановлено мотоцикл.

Він все ще одружений з Еммою Коронель, колишньою королевою краси. Заміж за Ель Чапо, який старший за неї на 32 роки, вона вийшла у 18 років. У пари є доньки-близнюки.

Коронель регулярно була присутня на судових засіданнях у справі свого чоловіка в Нью-Йорку, під час яких дізналася про його тривалу низку зрад.

Біографи Ель Чапо розповідають, що він не вживав наркотиків і майже не пив, але "їв віагру, як цукерки" і був залежний від жінок.

На суді також з'ясувалося, що Коронель допомогла спланувати другу втечу Гусмана з в'язниці, передавши йому GPS-годинник, який допоміг членам картелю, які рили тунель, визначити точне місцезнаходження його камери.

Дружина Ель Чапо з його доньками

Її заарештували і висунули звинувачення в причетності до картелю. 2021 року вона зрештою визнала себе винною за трьома пунктами обвинувачення, висунутими федеральною владою.

З моменту звільнення з в'язниці 2023 року вона живе під федеральним наглядом і зміцнює свою популярність, займаючись модельним бізнесом, зокрема з'являючись на подіумі під час Тижня моди в Мілані минулого року, де вона демонструвала весільну сукню.

Прем'єра документального фільму про дружину боса картелю "Заміжня за Ель Чапо: говорить Емма Коронель" відбудеться на каналі Oxygen 28 листопада.

Нагадаємо, три роки тому 17 членів сім'ї Овідіо Гусмана Лопеса, глави картелю Сіналоа, в'їхали до США. Самого Овідіо екстрадували 2023 року, що спричинило справжню війну поліції та наркобаронів у Мексиці.