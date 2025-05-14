Син "знаменитого" наркобарона Ель Чапо уклав угоду з адміністрацією Трампа

17 членів сім'ї Овідіо Гусмана Лопеса, голови картелю Сіналоа, в'їхали до США. Самого Овідіо екстрадували 2023 року, що спричинило справжню війну поліції та наркобаронів у Мексиці.

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Про це пише АР.

17 членів сім'ї Ель Чапо в'їхали до США

Голова служби безпеки Мексики, міністр Омар Гарсія Харфуч підтвердив інформацію про сім'ю наркобарона, яку раніше опублікував незалежний журналіст Луїс Чапарро.

Виявилося, що 17 членів сімей лідерів картелю перетнули кордон США минулого тижня в межах угоди між сином колишнього голови картелю Сіналоа й адміністрацією Трампа.

Овідіо Гусман Лопес — один із братів, які залишилися на чолі картелю Сіналоа після того, як сумнозвісного Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана запроторили до в'язниці у США. Брати в підсумку керували частиною наркокартелю під назвою "Лос Чапітос". На опублікованих фото і відео видно, як члени сім'ї Ель Чапо йдуть через кордон із Тіхуани зі своїми валізами до американських агентів, які на них чекають.

Арешт Овідіо Гусмана Лопеса Фото: Скриншот

Минулого тижня ходили чутки, що молодший Гусман визнає себе винним, щоб уникнути суду за кількома звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків у США після його екстрадиції 2023 року.

Гарсія Гарфуч підтвердив факт перетину кордону членами сім'ї в радіоінтерв'ю і сказав, що мексиканській владі стало зрозуміло, що вони збираються це зробити після переговорів між Гусманом Лопесом і урядом США.

Він вважав, що це так, оскільки колишній очільник картелю, адвокат якого в січні заявив, що він вступив у переговори з владою США, вказував пальцем на членів інших злочинних організацій, імовірно, в межах угоди про співпрацю.

Він заявив, що жоден із членів сім'ї не переслідується мексиканською владою і що уряд президента США Дональда Трампа "має поділитися інформацією" з мексиканськими прокурорами, чого він ще не зробив.

Підтвердження Мексики прозвучало того самого дня, коли Генеральна прокуратура США оголосила про висунення обвинувачень низці лідерів картелів у "наркотероризмі" вперше відтоді, як адміністрація Трампа оголосила низку картелів іноземними терористичними організаціями.

17 членів сім'ї Ель Чапо в'їхали до США

У той час як прокурори відмовилися коментувати відео з сім'єю Ель Чапо, прокурор США Адам Гордон із Південного округу Каліфорнії та інші посадовці надіслали попередження членам картелю.

"Ви більше не мисливці, ви — жертви. Вас зрадять ваші друзі, вас будуть переслідувати ваші вороги, і в кінцевому підсумку ви опинитеся тут, у залі суду Південного округу Каліфорнії", — сказав Гордон.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила журналістам, що їй нічого не відомо про будь-які угоди між Овідіо та урядом США про вивезення членів його сім'ї з країни. Оскільки Овідіо видали США за попереднього президента країни — Лопеса Обрадора.

Нагадаємо, Фокус писав про картель Сіналоа і його колишнього главу Хоакіна Гусмана, якого прозвали "Коротуном". Його історію розповідали навіть у популярному серіалі "Нарко".

І про те, як живе онука Ель Чапо. Фріда Гусман Муньос — дочка одного із синів наркобарона: Едгара Гусмана Лопеса, якого 2008 року застрелили конкуруючі наркоторговці на парковці в Мексиці.