Сын "знаменитого" наркобарона Эль Чапо заключил сделку с администрацией Трампа

17 членов семьи Овидио Гусмана Лопеса, главы картеля Синалоа, въехали в США. Самого Овидио экстрадировали в 2023 году, что вызвало настоящую войну полиции и наркобаронов в Мексике.

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Об этом пишет АР.

17 членов семьи Эль Чапо въехали в США

Глава службы безопасности Мексики, министр Омар Гарсия Харфуч подтвердил информацию о семье наркобарона, которую ранее опубликовал независимый журналист Луис Чапарро.

Оказалось, что 17 членов семей лидеров картеля пересекли границу США на прошлой неделе в рамках сделки между сыном бывшего главы картеля Синалоа и администрацией Трампа.

Овидио Гусман Лопес — один из братьев, оставшихся во главе картеля Синалоа после того, как печально известный Хоакин "Эль Чапо" Гусман был заключен в тюрьму в США. Братья в итоге управляли частью наркокартеля под названием "Лос Чапитос". На опубликованных фото и видео видно, как члены семьи Эль Чапо идут через границу из Тихуаны со своими чемоданами к ожидающим их американским агентам.

Арест Овидио Гусмана Лопеса Фото: Скриншот

На прошлой неделе ходили слухи, что младший Гусман признает себя виновным, чтобы избежать суда по нескольким обвинениям в незаконном обороте наркотиков в США после его экстрадиции в 2023 году.

Гарсия Харфуч подтвердил факт пересечения границы членами семьи в радиоинтервью и сказал, что мексиканским властям стало ясно, что они собираются это сделать после переговоров между Гусманом Лопесом и правительством США.

Он считал, что это так, поскольку бывший глава картеля, адвокат которого в январе заявил, что он вступил в переговоры с властями США, указывал пальцем на членов других преступных организаций, вероятно, в рамках соглашения о сотрудничестве.

Он заявил, что ни один из членов семьи не преследуется мексиканскими властями и что правительство президента США Дональда Трампа "должно поделиться информацией" с мексиканскими прокурорами, чего оно еще не сделало.

Подтверждение Мексики прозвучало в тот же день, когда Генеральная прокуратура США объявила о предъявлении обвинений ряду лидеров картелей в "наркотерроризме" впервые с тех пор, как администрация Трампа объявила ряд картелей иностранными террористическими организациями.

17 членов семьи Эль Чапо въехали в США

В то время как прокуроры отказались комментировать видео с семьей Эль Чапо, прокурор США Адам Гордон из Южного округа Калифорнии и другие должностные лица направили предупреждение членам картеля.

"Вы больше не охотники, вы — жертвы. Вас предадут ваши друзья, вас будут преследовать ваши враги, и в конечном итоге вы окажетесь здесь, в зале суда Южного округа Калифорнии", — сказал Гордон.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила журналистам, что ей ничего не известно о каких-либо сделках между Овидио и правительством США о вывозе членов его семьи из страны. Так как Овидио выдали США при предыдущем президенте страны – Лопесе Обрадоре.

Напомним, Фокус писал о картеле Синалоа и его бывшем главе Хоакине Гусмане, которого прозвали "Коротышкой". Его историю рассказывали даже в популярном сериале "Нарко".

И о том, как живет внучка Эль Чапо. Фрида Гусман Муньос – дочь одного из сыновей наркобарона: Эдгара Гусмана Лопеса, которого в 2008 году застрелили конкурирующие наркоторговцы на парковке в Мексике.