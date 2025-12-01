1 декабря 2025 года: пророка Наума - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также тратить большие суммы денег.

Что случилось 1 декабря?

Сегодня православная церковь почитает память святого Наума. Он был родом из Северного Израиля, проповедовал в царствование Езекии в 8 веке до н. э. Известная под его именем ветхозаветная книга содержит в себе яркую картину религиозно-нравственного и политического состояния Израиля и дает много указаний на историю Ассирии.

Что нельзя делать 1 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

лениться;

тратить большие суммы денег.

Народные поверья и приметы:

много снега – весной будет наводнение;

теплый день —зима также будет теплой;

слышно лай собак — к снегопаду;

северный ветер — ждите сильных морозов.

День ангела празднуют:

Дмитрий, Наум, Порфирий, Филарет, Анастасия.

Родились в этот день:

1988 год — Зои Кравиц, американская актриса, певица и модель.

А также в этот день:

1783 год — первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом (физик Жак Александр Сезар Шарль);

1835 год — выходит первая книга сказок выдающегося датского писателя-сказочника Ганса Кристиана Андерсена;

1891 год — американец Джеймс Нейсмит придумывает баскетбол;

1990 год — под дном Ла-Манша встречаются британские и французские строители, которые с двух концов прокладывали первый в истории подземный тоннель через этот пролив между Британией и Францией;

1991 год — более 90 процентов из 32 миллионов граждан Украины, которые 1 декабря 1991 приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказываются за независимость своей страны;

2011 год — образуют Инициативную группу "Первого декабря";

2012 год — обнародуют Украинскую хартию свободного человека.