1 грудня 2025 року: пророка Наума — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також витрачати великі суми грошей.
Що сталося 1 грудня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Наума. Він був родом із Північного Ізраїлю, проповідував за царювання Єзекії у 8 столітті до н.е. Відома під його ім'ям старозавітна книга містить у собі яскраву картину релігійно-морального та політичного стану Ізраїлю і дає багато вказівок на історію Ассирії.
Що не можна робити 1 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- лінуватися;
- витрачати великі суми грошей.
Народні повір'я та прикмети:
- багато снігу — навесні буде повінь;
- теплий день — зима також буде теплою;
- чути гавкіт собак — до снігопаду;
- північний вітер — чекайте сильних морозів.
День ангела святкують:
Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет, Анастасія.
Народилися в цей день:
1988 рік — Зої Кравіц, американська актриса, співачка і модель.
А також цього дня:
1783 рік — перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем (фізик Жак Александр Сезар Шарль);
1835 рік — виходить перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена;
1891 рік — американець Джеймс Нейсміт придумує баскетбол;
1990 рік — під дном Ла-Маншу зустрічаються британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією і Францією;
1991 рік — понад 90 відсотків із 32 мільйонів громадян України, які 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловлюються за незалежність своєї країни;
2011 рік — утворюють Ініціативну групу "Першого грудня";
2012 рік — оприлюднять Українську хартію вільної людини.