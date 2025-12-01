1 грудня 2025 року: пророка Наума — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також витрачати великі суми грошей.

Що сталося 1 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Наума. Він був родом із Північного Ізраїлю, проповідував за царювання Єзекії у 8 столітті до н.е. Відома під його ім'ям старозавітна книга містить у собі яскраву картину релігійно-морального та політичного стану Ізраїлю і дає багато вказівок на історію Ассирії.

Що не можна робити 1 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

лінуватися;

витрачати великі суми грошей.

Народні повір'я та прикмети:

багато снігу — навесні буде повінь;

теплий день — зима також буде теплою;

чути гавкіт собак — до снігопаду;

північний вітер — чекайте сильних морозів.

День ангела святкують:

Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет, Анастасія.

Народилися в цей день:

1988 рік — Зої Кравіц, американська актриса, співачка і модель.

Відео дня

А також цього дня:

1783 рік — перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем (фізик Жак Александр Сезар Шарль);

1835 рік — виходить перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена;

1891 рік — американець Джеймс Нейсміт придумує баскетбол;

1990 рік — під дном Ла-Маншу зустрічаються британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією і Францією;

1991 рік — понад 90 відсотків із 32 мільйонів громадян України, які 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловлюються за незалежність своєї країни;

2011 рік — утворюють Ініціативну групу "Першого грудня";

2012 рік — оприлюднять Українську хартію вільної людини.