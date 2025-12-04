В США выбрали короля: принц Гарри высмеял Трампа на ток-шоу (видео)
Принц Гарри неожиданно появился на шоу Стивена Кольбера, где заявил, что США "помешаны на королевской власти". И пошутил о собственном предке, во время правления которого в 18 веке были утрачены американские колонии.
Герцог Сассекский, который сейчас живет вместе со своей женой Меган Маркл и двумя детьми в Калифорнии, США, высмеял президента Дональда Трампа. Его реплика о том, что "Америка выбрала короля" вызвала одобрительные аплодисменты, пишет Daily Mail.
Принц Гарри стал гостем рождественского выпуска The Late Show со Стивеном Колбертом, где они начали с шуток про идиллические фильмы, где главные герои знакомятся и влюбляются в прекрасных принцев и принцесс, после чего Стивен спросил у Гарри, не хотел бы и он сняться в подобном.
А принц Гарри ответил: "Вы, американцы, помешаны на рождественских фильмах, а еще вы помешаны на королевской силе, так почему бы и нет?"
Колберт пошутил, что он бы так не сказал, на что Гарри заявил: "Да ну? Я слышал, что Америка избрала короля", с чем телеведущий согласился.
"И после такого шумного дела с моим прапра-пра-пра-п-прадедом Георгом Третьим", - продолжил принц, после чего Колберт назвал монарха, который правил в 18 веке и при котором Великобритания утратила колонии в США, "придурком".
Также принц Гарри шутил, что "готов на все", чтобы получить роль в рождественском фильме Hallmark, так как он умеет ездить на лошади, управлять вертолетом и у него есть связи в шоу-бизнесе, включая жену, которая когда-то была известной телезвездой.
Также он шутил насчет того, что канал CBS решил выплатить 36 миллионов долларов для урегулирования юридического спора с президентом США, отметив, что ради роли в фильме готов даже записать себя на видео, полететь на прослушивание и "урегулировать необоснованный иск с Белым домом".
"Я сделаю все то, что делаете вы, люди на телевидении", — сказал Гарри.
"Я этого не делал", — многозначительно ответил Колберт на соглашение о выплате 36 миллионов долларов, которое его сеть заключила с Трампом из-за обманчиво отредактированного интервью с Камалой Харрис.
"Может быть, именно поэтому вас отменили", — пошутил принц под бурные аплодисменты.
Напомним, вполне вероятно, что шутки принца Гарри дойдут до президента Трампа и он сделает то, что обещал уже давно: выгонит его из США.
Ранее Трамп снисходительно заявлял, что оставит принца Гарри в покое, потому что ему и так "хватает проблем" с женой.