В США выбрали короля: принц Гарри высмеял Трампа на ток-шоу (видео)

Принц Гарри неожиданно появился на шоу Стивена Кольбера, где заявил, что США "помешаны на королевской власти". И пошутил о собственном предке, во время правления которого в 18 веке были утрачены американские колонии.

Герцог Сассекский, который сейчас живет вместе со своей женой Меган Маркл и двумя детьми в Калифорнии, США, высмеял президента Дональда Трампа. Его реплика о том, что "Америка выбрала короля" вызвала одобрительные аплодисменты, пишет Daily Mail.

Принц Гарри высмеял президента Трампа на шоу

Принц Гарри стал гостем рождественского выпуска The Late Show со Стивеном Колбертом, где они начали с шуток про идиллические фильмы, где главные герои знакомятся и влюбляются в прекрасных принцев и принцесс, после чего Стивен спросил у Гарри, не хотел бы и он сняться в подобном.

А принц Гарри ответил: "Вы, американцы, помешаны на рождественских фильмах, а еще вы помешаны на королевской силе, так почему бы и нет?"

Колберт пошутил, что он бы так не сказал, на что Гарри заявил: "Да ну? Я слышал, что Америка избрала короля", с чем телеведущий согласился.

"И после такого шумного дела с моим прапра-пра-пра-п-прадедом Георгом Третьим", - продолжил принц, после чего Колберт назвал монарха, который правил в 18 веке и при котором Великобритания утратила колонии в США, "придурком".

Гарри высмеял Трампа и США Фото: Twitter/The White House

Также принц Гарри шутил, что "готов на все", чтобы получить роль в рождественском фильме Hallmark, так как он умеет ездить на лошади, управлять вертолетом и у него есть связи в шоу-бизнесе, включая жену, которая когда-то была известной телезвездой.

Также он шутил насчет того, что канал CBS решил выплатить 36 миллионов долларов для урегулирования юридического спора с президентом США, отметив, что ради роли в фильме готов даже записать себя на видео, полететь на прослушивание и "урегулировать необоснованный иск с Белым домом".

"Я сделаю все то, что делаете вы, люди на телевидении", — сказал Гарри.

"Я этого не делал", — многозначительно ответил Колберт на соглашение о выплате 36 миллионов долларов, которое его сеть заключила с Трампом из-за обманчиво отредактированного интервью с Камалой Харрис.

"Может быть, именно поэтому вас отменили", — пошутил принц под бурные аплодисменты.

Принц Гарри заявил, что амерканцы без ума от королей Фото: The White House

Напомним, вполне вероятно, что шутки принца Гарри дойдут до президента Трампа и он сделает то, что обещал уже давно: выгонит его из США.

Ранее Трамп снисходительно заявлял, что оставит принца Гарри в покое, потому что ему и так "хватает проблем" с женой.