У США обрали короля: принц Гаррі висміяв Трампа на ток-шоу (відео)

Принц Гаррі несподівано з'явився на шоу Стівена Кольбера, де заявив, що США "схиблені на королівській владі". І пожартував про власного предка, під час правління якого у 18 столітті було втрачено американські колонії.

Герцог Сассекський, який зараз живе разом зі своєю дружиною Меган Маркл і двома дітьми в Каліфорнії, США, висміяв президента Дональда Трампа. Його репліка про те, що "Америка обрала короля" викликала схвальні оплески, пише Daily Mail.

Принц Гаррі висміяв президента Трампа на шоу

Принц Гаррі став гостем різдвяного випуску The Late Show зі Стівеном Колбертом, де вони почали з жартів про ідилічні фільми, де головні герої знайомляться та закохуються в прекрасних принців і принцес, після чого Стівен запитав у Гаррі, чи не хотів би й він знятися в подібному.

А принц Гаррі відповів: "Ви, американці, схиблені на різдвяних фільмах, а ще ви схиблені на королівській силі, то чому б і ні?"

Колберт пожартував, що він би так не сказав, на що Гаррі заявив: "Та ну? Я чув, що Америка обрала короля", з чим телеведучий погодився.

"І після такої галасливої справи з моїм пра-пра-пра-пра-п-п-прадідом Георгом Третім", — продовжив принц, після чого Колберт назвав монарха, який правив у 18 столітті і за якого Великобританія втратила колонії в США, "придурком".

Гаррі висміяв Трампа і США Фото: Twitter/The White House

Також принц Гаррі жартував, що "готовий на все", щоб отримати роль у різдвяному фільмі Hallmark, адже він вміє їздити на коні, керувати гелікоптером і має зв'язки в шоу-бізнесі, включно з дружиною, яка колись була відомою телезіркою.

Також він жартував щодо того, що канал CBS вирішив виплатити 36 мільйонів доларів для врегулювання юридичної суперечки з президентом США, зазначивши, що заради ролі у фільмі готовий навіть записати себе на відео, полетіти на прослуховування і "врегулювати необґрунтований позов із Білим домом".

"Я зроблю все те, що робите ви, люди на телебаченні", — сказав Гаррі.

"Я цього не робив", — багатозначно відповів Колберт на угоду про виплату 36 мільйонів доларів, яку його мережа уклала з Трампом через оманливо відредаговане інтерв'ю з Камалою Гарріс.

"Можливо, саме тому вас скасували", — пожартував принц під бурхливі оплески.

Принц Гаррі заявив, що американці без розуму від королів Фото: The White House

Нагадаємо, цілком імовірно, що жарти принца Гаррі дійдуть до президента Трампа і він зробить те, що обіцяв уже давно: вижене його зі США.

Раніше Трамп поблажливо заявляв, що залишить принца Гаррі в спокої, бо йому і так "вистачає проблем" із дружиною.