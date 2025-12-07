Больше не надо скрываться: Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения (фото, видео)

Американская певица Кэти Перри рассекретила свой роман с бывшим канадским премьером Джастином Трюдо. Слухи об этом ходили уже несколько месяцев.

Во время гастрольного тура The Lifetimes Tour Кэти Перри, находясь в Японии, показала, как проводит время с Джастином Трюдо. Певица похвасталась этим в Instagram.

В небольшом видео можно увидеть, как Перри пробует в суши-ресторане местный деликатес уни, а Трюдо наблюдает за происходящим с улыбкой.

Также обнародовано совместное фото, на котором пара, прижимаясь друг к другу, выглядит очень счастливой.

Джастин Трюдо и Кэти Перри Фото: Соцсети

Во время пребывания в Японии Джастин Трюдо обедал с бывшим премьер-министром Фумио Кишидой и его супругой Юко. Японский политик отметил, что его канадский коллега был со своей партнершей.

Джастин Трюдо, Кэти Перри, Юко Кишидо и Фумио Кишидо

Издание People заметило, что практически год назад в том же ресторане Кэти Перри и британский актер Орландо Блум пили сакэ.

Відео дня

Звездная пара была знакома с 2016 года, однако отношения не узаконивали. В 2020 году у них родилась дочь Дейзи Дав Блум, а летом 2025 года они расстались.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Из открытых источников

Трюдо уже два года в разводе. У него с журналисткой Софи Грегуар трое детей.

Джастин Трюдо с сыновьями Фото: Фото из соцсетей

Напомним, Фокус писал, что Кэти Перри и Джастин Трюдо попали в объектив папарацци, когда обнимались на борту помпезной яхты певицы в Калифорнии. На кадрах можно увидеть, что Кэти Перри была одета в купальник, а Трюдо — был топлес и в солнцезащитных очках.