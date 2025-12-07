Більше не треба ховатися: Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили свої стосунки (фото, відео)
Американська співачка Кеті Перрі розсекретила свій роман із колишнім канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Чутки про це ходили вже кілька місяців.
Під час гастрольного туру The Lifetimes Tour Кеті Перрі, перебуваючи в Японії, показала, як проводить час із Джастіном Трюдо. Співачка похвалилася цим в Instagram.
У невеликому відео можна побачити, як Перрі пробує в суші-ресторані місцевий делікатес уні, а Трюдо спостерігає за тим, що відбувається, з посмішкою.
Також оприлюднено спільне фото, на якому пара, притискаючись одне до одного, виглядає дуже щасливою.
Під час перебування в Японії Джастін Трюдо обідав із колишнім прем'єр-міністром Фуміо Кішидою та його дружиною Юко. Японський політик зазначив, що його канадський колега був зі своєю партнеркою.
Видання People помітило, що майже рік тому в тому ж ресторані Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум пили саке.
Зіркова пара була знайома з 2016 року, проте стосунків не узаконювали. У 2020 році в них народилася донька Дейзі Дав Блум, а влітку 2025 року вони розлучилися.
Трюдо вже два роки в розлученні. У нього з журналісткою Софі Грегуар троє дітей.
Нагадаємо, Фокус писав, що Кеті Перрі та Джастін Трюдо потрапили в об'єктив папараці, коли обіймалися на борту помпезної яхти співачки в Каліфорнії. На кадрах можна побачити, що Кеті Перрі була одягнена в купальник, а Трюдо — був топлес і в сонцезахисних окулярах.