Кэти Перри поймали на "горячем" с бывшим премьер-министром Канады (фото)

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо попали в объектив папарацци, когда они обнимались на борту помпезной яхты в Калифорнии.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Кэти Перри одета лишь в купальник, а Трюдо — топлес и в солнцезащитных очках. На одном из кадров вчерашний политик держит звезду эстрады за ягодицы, пишет Metro.

По словам одного из очевидцев, который на тот момент находился поблизости, влюбленные подплыли к его лодке, прежде чем подняться на верхнюю палубу.

Реакция сети на роман Перри и Трюдо

Когда появилось подтверждение их отношений, комментаторы начали это обсуждать в социальных сетях: "Такая странная комбинация", "Что вообще происходит?", "Что это за хронология!?", "А Орландо Блум начнет встречаться с Ангелой Меркель?" — пошутил один из участников обсуждения.

Кстати, 40-летняя поп-звезда впервые появилась в компании 53-летнего Трюдо в конце июля. Слухи об их отношениях появились вскоре после того, как обе стороны расстались со своими партнерами.

48-летний актер "Властелин колец" Орландо Блум, бывший возлюбленный Кэти Перри, имеет дочь Дэйзи Доув от певицы Teenage Dream. Она родилась в 2020 году. Знаменитая пара впервые встретилась в 2016 году и, несмотря на короткий разрыв в 2017 году, таки была вместе, пока в начале этого года не появились слухи об их разводе. Хотя никто из них не комментировал эту новость.

Тем временем Трюдо объявил о собственном разводе с женой Софи Грегуар в 2023 году после "многих содержательных и сложных разговоров".

Орландо Блум цитирует Юнга

Блум лишь намекнул на свои чувства, сделав серией загадочных репостов в социальных сетях. Один из них содержал цитату Карла Юнга: "Одиночество возникает не из-за отсутствия людей рядом, а из-за неспособности общаться о том, что кажется важным для тебя".

