Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потрапили в об’єктив папараці, коли вони обіймалися на борту помпезної яхти в Каліфорнії.

На опублікованих кадрах можна побачити, що Кеті Перрі одягнена лише в купальник, а Трюдо — топлес і в сонцезахисних окулярах. На одному з кадрів вчорашній політик тримає зірку естради за сідниці, пише Metro.

За словами одного з очевидців, який на той момент перебував поблизу, закохані підпливли до його човна, перш ніж піднятися на верхню палубу.

Реакція мережі на роман Перрі й Трюдо

Коли з'явилося підтвердження їхніх стосунків, коментатори почали це обговорювати в соціальних мережах: "Така дивна комбінація", "Що взагалі відбувається?", "Що це за хронологія!?", "А Орландо Блум почне зустрічатися з Ангелою Меркель?" — пожартував один з учасників обговорення.

Кеті Перрі спіймали на "гарячому" з колишнім прем'єр-міністром Канади Фото: SWNS Кеті Перрі спіймали на "гарячому" з колишнім прем'єр-міністром Канади Фото: SWNS

До речі, 40-річна попзірка вперше з'явилася в компанії 53-річного Трюдо в кінці липня. Чутки про їхні стосунки з'явилися незабаром після того, як обидві сторони розлучилися зі своїми партнерами.

48-річний актор "Володар перснів" Орландо Блум, колишній коханий Кеті Перрі, має дочку Дейзі Доув від співачки Teenage Dream. Вона народилася у 2020 році. Знаменита пара вперше зустрілася у 2016 році й, попри короткий розрив у 2017 році, таки була разом, поки на початку цього року не з’явились чутки про їхнє розлучення. Хоча ніхто з них не коментував цю новину.

Тим часом Трюдо оголосив про власне розлучення з дружиною Софі Грегуар у 2023 році після "багатьох змістовних і складних розмов".

Орландо Блум цитує Юнга

Блум лише натякнув на свої почуття, зробивши серією загадкових репостів у соціальних мережах. Один із них містив цитату Карла Юнга: "Самотність виникає не через відсутність людей поруч, а через нездатність спілкуватися про те, що здається важливим для тебе".

