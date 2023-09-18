Коміка й ексчоловіка Кеті Перрі Расселла Бренда звинуватили в зґвалтуваннях

Сам Рассел Бренд, відомий прихильник теорій змов, переконує своїх шанувальників у тому, що великі ЗМІ почали на нього "скоординовану атаку".

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48-річний британський актор і стендап-комік Рассел Бренд був звинувачений у сексуальному насильстві відразу чотирма жінками. Скандал розгорівся після того, як The Times, Sunday Times і Channel 4 опублікували документальний фільм — спільне розслідування про пригоди артиста в лихі 2000-ті. У проєкті, що охоплює період із 2006 до 2013 року, кілька жінок звинувачували його в жорстокій і хижацькій поведінці, включно зі зґвалтуванням, сексуальним насильством і емоційним насильством.

Одна жінка стверджує, що Бренд зґвалтував її без презерватива у своєму будинку в Лос-Анджелесі, а потім не давав піти. Потерпіла одразу звернулася в центр допомоги жертвам насильства, її історія задокументована. Ще одна позивачка розповіла журналістам, що Бренд зґвалтував її та потім погрожував подати до суду, якщо вона посміє комусь розповісти про це. Третя стверджувала, що зазнавала фізичного й емоційного насильства з боку шоумена.

Після виходу документального фільму Рассел на собі відчув, що означає скасування

Найбільше ж обурення викликала історія Аліси (ім'я змінили, щоб захистити приватність свідка), яка стверджувала, що Бренд домагався її впродовж трьох місяців, коли вона навчалася в середній школі, і їй було 16 років. Вона додала, що Бренд позбавив її цноти, був "стурбований" тим, щоб вона була "невинною та чистою", і часто називав її "дитя". Під час одного зі статевих актів він душив її.

Щоб зустрічатися зі школяркою, Рассел нібито відправляв до навчального закладу службове авто, що належало ВВС.

"Коли я вперше скористалася ним, він сказав мені, що воно заброньоване для того, щоб відвезти його на радіошоу, але замість цього його взяв друг, тому мені слід скористатися цією машиною", — розповіла вона The Times. Вона стверджувала, що одного разу шофер відвіз її з будинку Бренда до будинку її бабусі, а іншим разом та сама машина "забрала мене зі школи".

Спочатку BBC не взяла на себе зобов'язання проводити розслідування, але на тлі зростання протесту вчора ввечері вона змінила свою позицію, і її представник заявив, що вона "терміново вивчає ці проблеми".

"Документальний фільм і пов'язані з ним репортажі містять серйозні звинувачення, що охоплюють кілька років. Рассел Бренд працював над радіопрограмами BBC у період із 2006 до 2008 року, і ми терміново вивчаємо порушені питання", — підкреслив спікер.

Уже на початку розслідування ВВС з'ясувалося, що принаймні один старший керівник знав про скарги на коміка та, мабуть, відхилив їх.

Компанія Banijay UK, яка на початку 2000-х продюсувала програми Big Brother's EForum і Big Brother's Big Mouth, повідомила, що вона також "почала термінове розслідування" "дуже серйозних" звинувачень із боку колишніх співробітників, які працювали разом із Брендом, коли він вів програми в період із 2004 по 2006 роки. Колишні співробітники вже заявили, що Бренд змушував їх "поводитися, як сутенерів", дізнаватися кількість жінок в аудиторії та передаючи їм записки від ведучого.

Після виходу документального розслідування й інші жінки виступили з історіями про те, як неналежно Рассел із ними поводився.

Поліція почала розслідування після виходу скандальної документалки

Після виходу фільму лондонська поліція почала розслідування звинувачень у сексуальному насильстві. Офіцери поговорили із The Sunday Times і тепер закликали всіх потенційних жертв висловитися. Наразі правоохоронці "не отримали жодних повідомлень" про звинувачення в сексуальному насильстві, детально описаних у статті або документальному фільмі.

Поліція Метрополітену має намір продовжити переговори з газетою і телекомпанією, щоб "забезпечити, щоб усі жертви злочинів, із якими вони розмовляли, знали, як вони можуть повідомити в поліцію про будь-які кримінальні звинувачення".

"Нам відомі повідомлення засобів масової інформації про серію звинувачень у сексуальному насильстві. Наразі ми не отримали жодних повідомлень щодо цього. Ми говорили із Sunday Times у суботу, 16 вересня. Ми й надалі звертатимемося до Sunday Times і Channel 4, щоб гарантувати, що всі жертви злочинів, із якими вони розмовляли, знають, як вони можуть повідомити поліції про будь-які кримінальні звинувачення", — заявили в Скотленд-Ярді.

Реакція Рассела Бренда

Сам Бренд уже зробив перші заяви. На своїй сторінці в соцмережі артист спростував усі висунуті проти нього звинувачення та заявив, що це — "скоординовані атаки ЗМІ".

16 вересня, представляючи своє шоу "Біполяризація" в театрі "Трубадур Вемблі Парк", Рассел, проти якого вже здійнялася хвиля хейту й запустився маховик скасування, заявив:

"Я люблю вас. Я вас люблю. Дякую. Є деякі речі, про які я не можу говорити, і, сподіваюся, ви оціните, що я віддам вам усе, що в мене є".

На заході була помічена жінка з плакатом, на якому було написано: "Ми підтримуємо тебе, Расселе. Залишайся сильним. Залишайся вільним. Ми тебе любимо".

Перші наслідки

Channel 4 видалив зі свого вебсайту всі програми, пов'язані з Брендом, включно з епізодами серіалів "Великий британський пиріг" і "Великий рот великого брата", у яких він брав участь.

Netflix закликали видалити його спеціальну комедію під назвою Re:Birth зі свого потокового каталогу. Через звинувачення Бренд був виключений із благодійної організації, що працює над припиненням насильства щодо жінок.

Рассел Бренд два роки був чоловіком співачки Кеті Перрі. Пара одружилася 2010-го, але вже 2012-го розлучилася.

Раніше Фокус писав, що легендарного боксера Майка Тайсона звинуватили у зґвалтуванні 30-річної давності.