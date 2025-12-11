Светская львица, которая была замужем за двумя принцами, сыграла свадьбу с владельцем Porsche

62-летняя Габриэле цу Лейнинген вышла замуж за 82-летнего Вольфганга Порше. Для счастливого жениха это был уже третий брак.

Пара дружила 25 лет, прежде чем начала встречаться вскоре после того, как автомобильный магнат развелся со своей второй женой. Габриэле цу Лейнинген начала встречаться с автомобильным магнатом в 2023 году, вскоре после того, как он решил развестись со своей второй женой, 76-летней Клаудией Хюбнер, пишет Daily Mail.

Счастливая пара сочеталась браком в идиллическом Зальцбурге, Австрия, недалеко от родового поместья в городе Целль-ам-Зее.

Габриэле цу Лейнинген и Вольфганг Порше Фото: Соцсети

Невеста, одетая в белое многослойное шифоновое платье с бантом, выглядывающим из-под облегающего белого атласного блейзера, выглядела очень счастливой, позируя с Порше для официальных фотографий.

Ее образ дополнили белые туфли на невысоком каблуке, украшенные драгоценными камнями, и скромный букет белых рождественских роз, которые произрастают в горных районах Центральной Европы.

И на фотографиях невозможно было не заметить ее потрясающее обручальное кольцо, инкрустированное бриллиантами разных размеров.

Вольфганг, чья семья Порше-Пьех занимает седьмое место в списке самых богатых семей Германии, и Габриэле, филантроп и бывшая модель, дружили 25 лет, прежде чем начали встречаться.

Состояние автомобильного магната составляет около 52,8 миллиардов долларов США.

До отношений с Габриэле Вольфганг четыре года был женат на своей бывшей жене Клаудии, но в 2023 году подал на развод из-за ухудшения ее психического состояния после того, как за два года до этого у нее диагностировали деменцию.

Первый брак Вольфганга был с немецким кинопродюсером Сюзанной Брессер, продлился с 1988 по 2008 год. У них двое детей, и у Вольфганга также есть еще двое детей от предыдущих отношений.

Между тем, семейная история Габриэле оказалась еще более блестящей. Габриэле Ренате Хомей, вышла замуж за принца Карла Эмиха Лейнингенского, претендента на ныне не существующий российский престол, в 1991 году в Венеции, Италия.

Этот брак спровоцировал кризис престолонаследия из-за того, что Габриэле принадлежала к неаристократическому роду простолюдинов, и вынудил Карла отказаться от своих претензий на династию Лейнингенских и передать наследство своему младшему брату, принцу Андреасу.

Год спустя у пары родилась единственная дочь, принцесса Тереза ​​Лейнингенская, но в итоге они развелись в 1998 году.

В том же году Габриэле вышла замуж за своего второго мужа, принца Карима аль-Хусейни, более известного как Ага Хан IV, наследственный титул духовного лидера и имама шиитских имамитов-исмаилитов. Свадьбу сыграли в поместье принца в Гувье, Франция и Габриэле приняла ислам.

Она приняла титул Бегум Инаара Ага Хан и в 2000 году родила сына, Али Мухаммада Ага Хана, за четыре года до того, как пара рассталась из-за обвинений в романе Ага Хана со стюардессой.

Развод превратился в эпическую и ожесточенную десятилетнюю битву, которая сначала началась в судах Великобритании, но переместилась через Ла-Манш во Францию, когда дело в Британии развалилось.

К 2014 году, спустя десять лет после первого расставания, пара завершила бракоразводный процесс, заключив соглашение о разделе имущества, сумма которого не разглашается. По сообщениям, она составила около 54 миллионов фунтов стерлингов, как было установлено судом в 2011 году.

Напомним, Фокус писал об Ага-Хане, одном из самых влиятельных людей в исламе. Он скончался в феврале 2025 года.