Світська левиця, яка була одружена з двома принцами, зіграла весілля з власником Porsche

62-річна Габріеле цу Лейнінген вийшла заміж за 82-річного Вольфганга Порше. Для щасливого нареченого це був уже третій шлюб.

Пара дружила 25 років, перш ніж почала зустрічатися незабаром після того, як автомобільний магнат розлучився зі своєю другою дружиною. Габріеле цу Лейнінген почала зустрічатися з автомобільним магнатом у 2023 році, незабаром після того, як він вирішив розлучитися зі своєю другою дружиною, 76-річною Клаудією Хюбнер, пише Daily Mail.

Щаслива пара одружилася в ідилічному Зальцбурзі, Австрія, недалеко від родового маєтку в місті Целль-ам-Зеє.

Габріеле цу Лейнінген і Вольфганг Порше Фото: Соцсети

Наречена, одягнена в білу багатошарову шифонову сукню з бантом, що визирав з-під обтислого білого атласного блейзера, виглядала дуже щасливою, позуючи з Порше для офіційних фотографій.

Відео дня

Її образ доповнили білі туфлі на невисоких підборах, прикрашені дорогоцінним камінням, і скромний букет білих різдвяних троянд, які ростуть у гірських районах Центральної Європи.

І на фотографіях неможливо було не помітити її приголомшливу обручку, інкрустовану діамантами різних розмірів.

Вольфганг, чия сім'я Порше-П'єх посідає сьоме місце в списку найбагатших сімей Німеччини, і Габріеле, філантроп і колишня модель, дружили 25 років, перш ніж почали зустрічатися.

Статки автомобільного магната становлять близько 52,8 мільярдів доларів США.

До стосунків із Габріеле Вольфганг чотири роки був одружений зі своєю колишньою дружиною Клаудією, але 2023 року подав на розлучення через погіршення її психічного стану після того, як за два роки до цього в неї діагностували деменцію.

Перший шлюб Вольфганга був із німецькою кінопродюсеркою Сюзанною Брессер, тривав з 1988 по 2008 рік. У них двоє дітей, і у Вольфганга також є ще двоє дітей від попередніх стосунків.

Тим часом сімейна історія Габріеле виявилася ще більш блискучою. Габріеле Ренате Хомей вийшла заміж за принца Карла Еміха Лейнінгенського, претендента на нині неіснуючий російський престол, 1991 року у Венеції, Італія.

Цей шлюб спровокував кризу престолонаслідування через те, що Габріеле належала до неаристократичного роду простолюдинів, і змусив Карла відмовитися від своїх претензій на династію Лейнінгенських і передати спадок своєму молодшому братові, принцу Андреасу.

Рік потому у пари народилася єдина дочка, принцеса Тереза Лейнінгенська, але зрештою вони розлучилися 1998 року.

Того ж року Габріеле вийшла заміж за свого другого чоловіка, принца Каріма аль-Хусейні, більш відомого як Ага Хан IV, спадковий титул духовного лідера та імама шиїтських імамітів-ісмаїлітів. Весілля зіграли в маєтку принца в Гув'є, Франція, і Габріеле прийняла іслам.

Вона прийняла титул Бегум Інаара Ага Хан і 2000 року народила сина, Алі Мухаммада Ага Хана, за чотири роки до того, як пара розлучилася через звинувачення в романі Ага Хана зі стюардесою.

Розлучення перетворилося на епічну й запеклу десятирічну битву, яка спершу почалася в судах Великої Британії, але перемістилася через Ла-Манш до Франції, коли справа в Британії розвалилася.

До 2014 року, через десять років після першого розставання, пара завершила шлюборозлучний процес, уклавши угоду про розподіл майна, сума якого не розголошується. За повідомленнями, вона склала близько 54 мільйонів фунтів стерлінгів, як було встановлено судом у 2011 році.

Нагадаємо, Фокус писав про Ага-Хана, одного з найвпливовіших людей в ісламі. Він помер у лютому 2025 року.