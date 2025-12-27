Том Круз посетил тайное мероприятие церкви саентологии: что о нем известно

Каждый год голливудская звезда прилетает на личном вертолете в живописный британский городок Ист-Гринстед, где, несмотря на протесты мирных жителей, действует британская штаб-квартира церкви сайентологии.

Том Круз присутствовал в Британии в качестве "символа" Церкви саентологии на балу покровителей организации, пишет Daily Mail.

По данным церкви, ежегодное трехдневное пышное благотворительное мероприятие собрало в этом небольшом городке в Западном Сассексе 7000 человек.

Во время акции протеста саентологи включали громкие звукозаписи волынки, пытаясь разогнать митинг. Эта выходка привела к тому, что один местный житель пожаловался в окружной совет Мид-Сассекса, из-за чего церковь может лишиться разрешений на продажу алкоголя и проведение мероприятий.

В заявлении о пересмотре утверждается, что мероприятие по сбору средств причиняет "значительные неудобства" местному сообществу, вызывая заторы на дорогах и чрезмерно громкий шум.

В организации заявили, что в списке гостей, помимо Круза, были жители и "городские и районные советники". Мероприятие было названо "огромным успехом", но не для местных жителей, которым надоело, что Ист-Гринстед называют британским "Двойным Пиком".

Том Круз прилетает на прием саентологов на собственном вертолете Фото: Соцсети

Отношения города Ист-Гринстед с саентологией были напряженными с тех пор, как писатель-фантаст и основатель церкви Л. Рон Хаббард приобрел этот особняк, внесенный в список памятников архитектуры II степени, в 1959 году.

Каждый год протестующие — в основном местные жители и несколько бывших сайентологов — устраивают акции протеста.

Однако напоминания о присутствии этой организации в Ист-Гринстеде постоянно звучат в течение всего года.

Поступают сообщения о том, что сайентологов видели проводящими "вербовочные кампании" на главных улицах городов и распространяющими листовки в благотворительных магазинах.

Имение саентологов в Британии Фото: Соцсети

Церковь все опровергает, заявляя, что они не проповедуют "в автобусах" и не вербуют людей в супермаркетах, хотя там видели их представителей в черных костюмах с красными галстуками.

30-летний бывший сайентолог Александр Барнс-Росс возглавил недавнюю протестную группу, одетый в костюм средневекового рыцаря, украшенный флагом Святого Георгия.

Барнс-Росс заявил газете Daily Mail, что местные жители "крайне расстроены и возмущены" тем, что их "наводнили тысячи сайентологов, приехавших на это мероприятие".

Том Круз тоже раздражает местных жителей, потому что его прибытие обычно сопровождается большим шумом и город наводняет его охрана.

В ходе расследования, проведенного газетой Daily Mail в 2024 году, было установлено, что сайентологи в значительной степени вмешивались в дела местных политиков в Ист-Гринстеде.

Том Круз, пожалуй, самый известный член церкви саентологии Фото: Соцсети

Том Круз — не единственный известный член этой церкви. С организацией связаны также актер, озвучивавший Барта Симпсона и Джон Траволта. Самого Круза с сайентологией познакомила его первая жена Мими Роджерс. Лиза Мари Пресли, скончавшаяся в возрасте 54 лет в 2023 году, рассказала о своем пребывании в Церкви саентологии в своих мемуарах, опубликованных посмертно.

"Сайентология действительно помогла. Церковь ощущалась радикальной в захватывающем смысле — она совсем не походила на организованную религию. Она привлекала крутых, необычных, творческих людей. Она стала моим племенем", — писала Пресли, которая при этом покинула церковь в 2014 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что Том Круз не общается со своей единственной родной дочерью Сури, потому что она не вступила в церковь саентологии.

Также стало известно, что приемный сын Тома Круза стал "золотым мальчиком" церкви и его любимым ребенком.