Щороку голлівудська зірка прилітає на особистому гелікоптері в мальовниче британське містечко Іст-Грінстед, де, попри протести мирних жителів, діє британська штаб-квартира церкви саєнтології.

Том Круз був присутній у Британії як "символ" Церкви саєнтології на балу покровителів організації, пише Daily Mail.

За даними церкви, щорічний триденний пишний благодійний захід зібрав у цьому невеликому містечку в Західному Сассексі 7000 осіб.

Під час акції протесту саєнтологи вмикали гучні звукозаписи волинки, намагаючись розігнати мітинг. Ця витівка призвела до того, що один місцевий мешканець поскаржився в окружну раду Мід-Сассекса, через що церква може позбутися дозволів на продаж алкоголю та проведення заходів.

У заяві про перегляд стверджується, що захід зі збору коштів завдає "значних незручностей" місцевій громаді, спричиняючи затори на дорогах і надмірно гучний шум.

В організації заявили, що в списку гостей, крім Круза, були жителі і "міські та районні радники". Захід було названо "величезним успіхом", але не для місцевих жителів, яким набридло, що Іст-Грінстед називають британським "Подвійним Піком".

Том Круз прилітає на прийом саєнтологів на власному вертольоті

Відносини міста Іст-Грінстед із саєнтологією були напруженими відтоді, як письменник-фантаст і засновник церкви Л. Рон Габбард придбав цей особняк, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, 1959 року.

Щороку протестувальники — здебільшого місцеві жителі та кілька колишніх саєнтологів — влаштовують акції протесту.

Однак нагадування про присутність цієї організації в Іст-Грінстеді постійно лунають протягом усього року.

Надходять повідомлення про те, що саєнтологів бачили такими, що проводять "вербувальні кампанії" на головних вулицях міст і поширюють листівки в благодійних магазинах.

Маєток саєнтологів у Британії

Церква все спростовує, заявляючи, що вони не проповідують "в автобусах" і не вербують людей у супермаркетах, хоча там бачили їхніх представників у чорних костюмах із червоними краватками.

30-річний колишній саєнтолог Александр Барнс-Росс очолив нещодавню протестну групу, одягнений у костюм середньовічного лицаря, прикрашений прапором Святого Георгія.

Барнс-Росс заявив газеті Daily Mail, що місцеві жителі "вкрай засмучені й обурені" тим, що їх "наповнили тисячі саєнтологів, які приїхали на цей захід".

Том Круз теж дратує місцевих жителів, тому що його прибуття зазвичай супроводжується великим шумом і місто наповнює його охорона.

Під час розслідування, проведеного газетою Daily Mail 2024 року, було встановлено, що саєнтологи значною мірою втручалися у справи місцевих політиків в Іст-Грінстеді.

Том Круз, мабуть, найвідоміший член церкви саєнтології

Том Круз — не єдиний відомий член цієї церкви. З організацією пов'язані також актор, який озвучував Барта Сімпсона і Джон Траволта. Самого Круза із саєнтологією познайомила його перша дружина Мімі Роджерс. Ліза Марі Преслі, яка померла у віці 54 років 2023 року, розповіла про своє перебування в Церкві саєнтології у своїх мемуарах, опублікованих посмертно.

"Саєнтологія справді допомогла. Церква відчувалася радикальною в захоплюючому сенсі — вона зовсім не була схожа на організовану релігію. Вона приваблювала крутих, незвичайних, творчих людей. Вона стала моїм племенем", — писала Преслі, яка, при цьому, покинула церкву 2014 року.

