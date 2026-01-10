Кто должен заходить в лифт первым? 6 каверзных вопросов к наставнице по этикету

Каждый раз возникают новые формы, способы и условия общения, требующие разработки четких норм поведения. Этично ли пересылать "голосовые" сообщения? Нужно ли мужчинам пропускать женщину, заходя в лифт? Какие вещи разрешено забирать из отеля? Фокус попытался разобраться.

Специалистка по этикету Татьяна Курганская во второй части интервью с Фокусом рассказывает о наиболее каверзных вопросах о правилах этикета в различных жизненных ситуациях. Это точно пригодится вам, чтобы проверить знания или узнать кое-что новое!

1. Кто должен первым зайти в лифт: мужчина или женщина?

— Если это офисное помещение, где вы по делам, то работает деловой этикет: первым заходит тот, кто стоит ближе к лифту. Если идете с делегацией, то первым проходит организатор за ним главный гость и так далее по иерархии.

В светской среде мужчина пропускает женщину. Также все пропускают человека старшего по возрасту.

2. Какие вещи можно забирать из отеля?

— Из отеля можно забирать мелкие предметы личной гигиены: шампуни, мыло — в индивидуальной упаковке; шапочку для душа, тапочки; открытки, блокноты, ручки, если не написано, что их выносить нельзя; чай, кофе — если они в индивидуальной упаковке.

Нельзя выносить из отеля халат, фен, полотенца, постель, чайник, предметы декора, столовые приборы и мебель. Если вам что-то очень понравилось, спросите у персонала — где это можно приобрести.

3. Этично ли отправлять голосовые сообщения?

— Отправлять голосовые сообщения этично, если о них сообщили, договорились предварительно. Неэтично, если человек ожидает письменный формат ответа.

Самые частые ошибки в голосовых сообщениях:

слишком длинные сообщения (нормой является 1-3 минуты для личного общения, 60-90 секунд для делового);

нечеткая речь или фоновый шум;

неструктурные сообщения — размытость раздражает, это неуважение ко времени;

пересылать чужие голосовые сообщения без разрешения — табу;

не стоит отправлять сообщения, когда человек отдыхает.

4. А существуют правила выбора духов?

— Важно выбирать аромат в соответствии с ситуацией. Если вы идете на деловую встречу, аромат должен быть ненавязчивым, едва ощутимым. Так же минимально стоит наносить парфюм, когда идете в ресторан, чтобы не перебить себе и другим ароматы блюд.

Если идете на вечеринку, аромат может быть более насыщенным, но помните, что во время танца тело нагревается и аромат усиливается, а если к этому добавить еще запах пота — это гремучая смесь. Запомните: аромат наносим на чистое тело, потому что никакие духи не прикроют неопрятности.

5. Какие три правила этикета чаще всего нарушают украинские мужчины?

Во-первых, это причмокивание, жевание с открытым ртом. Также слишком громко разговаривают за столом.

Во-вторых, уделяют недостаточно внимания к партнершам или коллегам: не помогают надеть пальто, не открывают двери и не уступают место.

В-третьих, злоупотребляют алкоголем во время мероприятий и не умеют пользоваться бокалами.

6. Какие три правила этикета чаще всего нарушают украинские женщины?

— Не умеют пользоваться приборами: перекладывают их из руки в руку, разговаривают с полным ртом и неэстетично пережевывают пищу.

К тому же часто не придерживаются дресс-кода, когда выбранный стиль не соответствует мероприятию или рабочей атмосфере: очень яркая одежда, глубокое декольте, яркий макияж и украшения — "все лучшее и сразу". Иногда не умеют вести себя в соответствии с контекстом: слишком эмоциональны и не способны поддержать светскую беседу.

