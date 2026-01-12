Всего лишь "Орешник": жена футболиста Конопли на русском отреагировала на обстрел Львовщины (фото)

Жена украинского футболиста Ефима Конопли попала в скандал из-за сообщения об обстреле Львовщины. Во время ночной атаки она на русском языке написала, что проснулась от ударной волны и сначала подумала о ядерном ударе, а потом с "облегчением" отметила, что это была "просто баллистика".

Такая формулировка возмутила часть пользователей в Telegram, где Анастасия и написала сообщение. В комментариях ее обвинили в обесценивании опасности ракетных ударов и неуместном тоне.

Анастасия отреагировала на обстрел Львова Фото: Telegram

В ответ девушка вступила в конфликт с подписчиками, в частности посоветовала им "надеть кастрюлю", после чего удалила наиболее агрессивные сообщения.

Анастасия Конопля вляпалась в скандал Фото: Telegram

Впоследствии она опубликовала новое сообщение уже на украинском языке. В нем заявила, что ее предыдущие слова были личной эмоциональной реакцией человека, который пережил обстрел и сильный стресс, не имели политического подтекста и не были направлены против Украины или украинцев. Также она отметила, что считает манипуляциями любые попытки придать ее словам другой смысл, и сообщила, что закрывает эту тему для себя.

Анастасия Конопля объяснила свое сообщение на русском языке Фото: Telegram

