Всього лиш "Орешник": дружина футболіста Коноплі російською відреагувала на обстріл Львівщини (фото)

Дружина українського футболіста Юхима Коноплі потрапила в скандал через допис про обстріл Львівщини. Під час нічної атаки вона російською мовою написала, що прокинулася від ударної хвилі й спершу подумала про ядерний удар, а згодом із "полегшенням" зазначила, що це була "просто балістика".

Таке формулювання обурило частину користувачів в Telegram, де Анастасія і написала допис. У коментарях її звинуватили в знеціненні небезпеки ракетних ударів і недоречному тоні.

Анастасія відреагувала на обстріл Львова Фото: Telegram

У відповідь дівчина вступила в конфлікт із підписниками, зокрема порадила їм "надіти каструлю", після чого видалила найбільш агресивні повідомлення.

Анастасія Конопля вляпалася в скандал Фото: Telegram

Згодом вона опублікувала новий допис уже українською мовою. У ньому заявила, що її попередні слова були особистою емоційною реакцією людини, яка пережила обстріл і сильний стрес, не мали політичного підтексту та не були спрямовані проти України чи українців. Також вона зазначила, що вважає маніпуляціями будь-які спроби надати її словам іншого сенсу, й повідомила, що закриває цю тему для себе.

Анастасія Конопля пояснила свій допис російською Фото: Telegram

