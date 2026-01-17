Аль Капоне — король криминального мира: кем была главная женщина в жизни мафиози

Только не говорите, что вы никогда не слышали его имени. Аль Капоне — самопровозглашенный король криминального мира, вселявший страх в сердца врагов. Хотя со дня рождения легендарного мафиози прошло 127 лет, память о его преступлениях живет до сих пор.

17 января 1899 года родился "крестный отец" мировой мафии — Аль Капоне. Его судьба окутана различными легендами и мистификациями, изрядно подогретыми кинематографом. Фокус узнавал, что из этого соответствует действительности.

Начало пути

Родители Аль Капоне эмигрировали в США из Неаполя в 1893 году. Он был четвертым ребенком из девяти. Учился в школе в Бруклине, Нью-Йорк, до шестого класса, но затем бросил учебу после драки с учителем.

В юности Капоне перебивался случайными заработками: работал продавцом в магазине сладостей, расставлял кегли в боулинге, был рабочим на фабрике по производству боеприпасов и резчиком в переплетной мастерской.

Криминальный авторитет Аль Капоне Фото: Capone: The Life and Times of Al Capone

Параллельно будущий мафиози промышлял в уличных подростковых бандах, которые занимались мелкой преступностью и вандализмом. В этот период он также присоединился к банде James Street Boys, которую возглавлял Джонни Торрио — "джентльмен-гангстер", впоследствии ставший его наставником на всю жизнь.

Расцвет короля мафии

Самым известным его преступлением стала резня в День святого Валентина: 14 февраля 1929 года семь членов банды Багза Морана расстреляли из пулеметов в гараже на севере Чикаго. В том же году Капоне арестовали в Филадельфии за ношение скрытого оружия и приговорили к одному году заключения. Из-за угроз со стороны сокамерников его перевели в тюрьму Пенсильвании, где он отсидел около восьми месяцев и вышел на свободу досрочно за хорошее поведение.

Образ Капоне восхищал американскую публику: в 1932 году вышел фильм режиссера Говарда Хоукса с Полом Муни в роли гангстера, прототипом которого частично стал Капоне. По слухам, сам мафиози организовывал частные просмотры ленты.

Главная женщина Аль Капоне

Один из самых известных преступников женился в 19 лет на 18-летней продавщице Мэй Джозефине Кафлин, которая ждала от него ребенка. Примечательно, что он заразил ее сифилисом, который передался сыну Сонни еще в утробе матери. Мальчик перенес осложнения после родов, что привело к частичной потере слуха. Несмотря на огромное влияние и состояние отца, Капоне старался держать сына в стороне от криминальной жизни и мечтал, чтобы тот стал "порядочным человеком".

Аль Капоне, его жена и сын Фото: Capone: The Life and Times of Al Capone

Историки сходятся во мнении, что Аль Капоне имел многочисленные отношения на стороне, в частности с проститутками. Именно из-за таких контактов он и заразился сифилисом еще в подростковом возрасте, задолго до брака.

Годы за решеткой

5 июня 1931 года Капоне предъявили 22 обвинения в уклонении от уплаты федеральных налогов за 1925-1929 годы, а затем — в сговоре с нарушением "сухого закона". В октябре суд признал его виновным по трем пунктам и приговорил к 11 годам заключения и штрафу в 50 тысяч долларов.

Аль Пачино попал за решетку Фото: Capone: The Life and Times of Al Capone

В 1932 году король криминального мира попал в тюрьму в Атланте, а в 1934-м переведен в Алькатрас.

Последние годы жизни

Последние годы жизни Капоне были омрачены нейросифилисом, которым он заразился еще в подростковом возрасте. После заключения его психическое состояние резко ухудшилось: развилась деменция, интеллект снизился до уровня ребенка. В 1939 году мафиози досрочно освободили, и он доживал под присмотром семьи во Флориде. Под влиянием деменции криминальный авторитет "разговаривал" с мертвыми людьми, убийства которых сам же и организовывал.

Аль Капоне умер от сердечного приступа в 1947 году. На пике карьеры его криминальная империя приносила около миллиарда долларов в год. Капоне любил роскошь и статусные атрибуты: дорогие костюмы, драгоценности, изысканные рестораны. В то же время он питал слабость к музыке — особенно джазу, поддерживал музыкантов и любил шумные вечеринки. Также тщательно следил за своим публичным образом.

После смерти "короля" остались легенды о спрятанных миллионах, которые так и не были найдены. Потеряв мужа, жена Капоне вела спокойную жизнь в Америке. Она больше не выходила замуж, посвятив себя сыну Альберту.

