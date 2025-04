"Яхту Медведева" купил мафиози и деловой партнер Дональда Трампа

74-метровую яхту Casino Royale, ранее известную как "Вселенная", приобрел Джон Сталуппи, котрого ранее связывали с мафиозной семьей Коломбо.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Яхта Casino Royale была построена в 2018 году на верфи Amels в Нидерландах, ее оценивают в 100 миллионов долларов. Роскошная четырехпалубная яхта рассчитана на 12 гостей, развивает максимальную скорость до 17 узлов и имеет дорогие интерьеры от Winch Design. На борту есть 6,5-метровый бассейн, аквадискотека и просторные лаунж-зоны.

Яхта "Вселенная" в Средиземном море Фото: Yacht Charter Fleet

Ранее источники утверждали, что владельцем яхты является семья миллиардера Игоря Юсуфова, бывшего министра энергетики РФ, находящегося под санкциями США. Но яхтой постоянно пользовался Дмитрий Медведев с сыном. На "Вселенной" у третьего президента России был кабинет со спецсвязью, а в территориальных водах РФ ее часто сопровождали корабли ВМФ.

В 2020 году яхта "Вселенная" не менее 72 дней провела в порту Сочи. В начале 2022 года яхта находилась в Италии и во избежание ареста срочно покинула страну и через Турцию вернулась в Сочи.

На этой неделе судно направилось через Атлантику в США. Конечной точкой маршрута указан US PBI — район Норд Палм Бич, который находится недалеко от Майами. В этом регионе находится дом Джона Сталуппи в Palm Beach Gardens, а также его музей ретрокаров Cars of Dreams.

Кто такой Джон Сталуппи

Джон Сталуппи начал карьеру как автомеханик у дилера Chevrolet в Бруклине, но в 1970-х сделал ставку на тогда еще малоизвестный бренд Honda, который тогда производил только мотоциклы. Вскоре он стал владельцем 20 автосалонов в Нью-Йорке, а затем добавил к бизнесу дилерство Hyundai.

Его компания Atlantic Automotive Group вошла в число крупнейших автодилеров США. В 1980-х он занялся яхтостроением, основав во Флориде верфь Millennium Super Yachts, и теперь известен как владелец коллекции яхт, названных в честь фильмов о Джеймсе Бонде: Moonraker, Octopussy, Spectre, The World Is Not Enough.

Джон Сталуппи обожает автомобили и яхты Фото: скриншот

Название Casino Royale Джон Сталуппи использует не в первый раз, ранее его носила другая его яхта.

Джона Сталуппи связывают с нынешним президентом США Дональдом Трампом. В 1988 году Сталуппи заключил сделку с Трампом, получив права на его имя для своей компании по аренде лимузинов. Трампу про это партнерство напоминают до сих пор из-за связей Джона Сталуппи с мафиозным кланом Коломбо. Это одна из пяти знаменитых мафиозных семей, контролировавшая организованную преступность в Нью-Йорке. Об этих кланах выпущено несколько фильмов и игр, включая трилогию "Крестного отца", "Клан Сопрано" и Grand Theft Auto.

На протяжении десятилетий Сталуппи фигурировал в отчетах правоохранительных органов США как человек, тесно связанный с мафиози. В 1992 году его вертолетной компании отказали в лицензии на обслуживание казино в Атлантик-Сити. Комиссия по контролю за казино штата Нью-Джерси сослалась на материалы ФБР, согласно которым Сталуппи считался членом семьи Коломбо.

Напомним, в 2024 году стало известно, что Дмитрий Медведев купил себе яхту в Великобритании, которую ранее угрожал разбомбить.