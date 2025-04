"Яхту Медведєва" купив мафіозі та діловий партнер Дональда Трампа

74-метрову яхту Casino Royale, раніше відому як "Всесвіт", придбав Джон Сталуппі, якого раніше пов'язували з мафіозною сім'єю Коломбо.

Related video

Про це повідомляє The Moscow Times.

Яхта Casino Royale була побудована 2018 року на верфі Amels у Нідерландах, її оцінюють у 100 мільйонів доларів. Розкішна чотирипалубна яхта розрахована на 12 гостей, розвиває максимальну швидкість до 17 вузлів і має дорогі інтер'єри від Winch Design. На борту є 6,5-метровий басейн, аквадискотека і просторі лаунж-зони.

Яхта "Всесвіт" у Середземному морі Фото: Yacht Charter Fleet

Раніше джерела стверджували, що власником яхти є сім'я мільярдера Ігоря Юсуфова, колишнього міністра енергетики РФ, який перебуває під санкціями США. Але яхтою постійно користувався Дмитро Медведєв із сином. На "Вселенной" у третього президента Росії був кабінет зі спецзв'язком, а в територіальних водах РФ її часто супроводжували кораблі ВМФ.

У 2020 році яхта "Вселенная" щонайменше 72 дні провела в порту Сочі. На початку 2022 року яхта перебувала в Італії та, щоб уникнути арешту, терміново покинула країну і через Туреччину повернулася в Сочі.

Цього тижня судно попрямувало через Атлантику до США. Кінцевою точкою маршруту вказано US PBI — район Норд Палм Біч, який розташований недалеко від Маямі. У цьому регіоні розташований будинок Джона Сталуппі в Palm Beach Gardens, а також його музей ретрокарів Cars of Dreams.

Хто такий Джон Сталуппі

Джон Сталуппі розпочав кар'єру як автомеханік у дилера Chevrolet у Брукліні, але в 1970-х зробив ставку на тоді ще маловідомий бренд Honda, який тоді виробляв лише мотоцикли. Незабаром він став власником 20 автосалонів у Нью-Йорку, а потім додав до бізнесу дилерство Hyundai.

Його компанія Atlantic Automotive Group увійшла до числа найбільших автодилерів США. У 1980-х він зайнявся яхтобудуванням, заснувавши у Флориді верф Millennium Super Yachts, і тепер відомий як власник колекції яхт, названих на честь фільмів про Джеймса Бонда: Moonraker, Octopussy, Spectre, The World Is Not Enough.

Джон Сталуппі обожнює автомобілі та яхти Фото: скриншот

Назву Casino Royale Джон Сталуппі використовує не вперше, раніше її носила інша його яхта.

Джона Сталуппі пов'язують із нинішнім президентом США Дональдом Трампом. У 1988 році Сталуппі уклав угоду з Трампом, отримавши права на його ім'я для своєї компанії з оренди лімузинів. Трампу про це партнерство нагадують досі через зв'язки Джона Сталуппі з мафіозним кланом Коломбо. Це одна з п'яти знаменитих мафіозних сімей, яка контролювала організовану злочинність у Нью-Йорку. Про ці клани випущено кілька фільмів та ігор, включно з трилогією "Хрещеного батька", "Клан Сопрано" і Grand Theft Auto.

Протягом десятиліть Сталуппі фігурував у звітах правоохоронних органів США як людина, тісно пов'язана з мафіозі. У 1992 році його вертолітній компанії відмовили в ліцензії на обслуговування казино в Атлантік-Сіті. Комісія з контролю за казино штату Нью-Джерсі послалася на матеріали ФБР, згідно з якими Сталуппі вважався членом сім'ї Коломбо.

Нагадаємо, 2024 року стало відомо, що Дмитро Медведєв купив собі яхту у Великій Британії, яку раніше погрожував розбомбити.