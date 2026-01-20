Строили почти 90 лет: как выглядит самый красивый железнодорожный маршрут в мире (видео)

Железная дорога Чиуауа —Тихий океан, больше известная как Эль-Чепе, в Мексике, — один из самых известных и живописных железнодорожных маршрутов в мире и одна из самых длинных железнодорожных линий.

Маршрут Медного каньона или железной дороги Чиуауа — Тихий океан называют выдающимся инженерным подвигом, поскольку ее строительство в общей сложности заняло почти 90 лет и обошлось приблизительно в $90 миллионов, пишет The Mirror.

В конце XIX века многие задумывались о важности железнодорожной линии. Однако лишь в 1861 году Альберт Кинси Оуэн приехал в Мексику в качестве железнодорожного инженера и, путешествуя вдоль тихоокеанского побережья, достиг залива Огира, "Зачарованного места" на местном языке каитан, ныне известного как Тополобампо.

Оуэн считал это место идеальным для осуществления своей мечты о создании мексикано-американской компании и строительстве железной дороги, которая соединила бы Средний Запад США и недавно открытый им залив. В 1863 году он представил свою идею на встрече с Конгрессом США и губернаторами, но не добился успеха.

С 1875 по 1879 год Оуэн сосредоточился исключительно на продвижении своей идеи и предлагал мексиканскому правительству различные общественные проекты. В конце концов ему удалось получить концессию на строительство железной дороги между Пьедрас-Неграс и Тополобампо с ответвлениями в Масатлан, Аламос и Пресидио-дель-Норте (сегодня город Охинага, Чиуауа).

Этапы строительства

После нескольких смен владельцев концессию приобрел Фостер Хиггинс, основавший компанию Ferrocarril del Río Grande, Sierra Madre y Pacífico, которая в 1897 году построила линию Сьюдад-Хуарес – Корралитос в штате Чиуауа, а в следующем году завершила еще один участок до Касас-Грандес общей протяженностью 259 километров.

В 1897 году концессию на строительство и эксплуатацию линии из Чиуауа в любую точку Тихого океана приобрели Энрике Криэль и Альфредо Спендлав. Их компания Chihuahua al Pacífico построила 194 километра железнодорожных путей в штате Чиуауа, от столицы до города Минака.

Далее была создана американская компания Kansas City, México y Oriente, которая построила 88-километровую линию Ла-Хунта – Темосачик в Чиуауа и линию Тополобампо – Сан-Педро в Синалоа в период с 1902 по 1908 год.

С 1910 по 1914 год компания Ferrocarril del Noroeste завершила линию Темосачик – Касас-Грандесс. Канзасская железная дорога, под другим руководством, построила участок Чиуауа – Охинага, и наконец, железная дорога Chihuahua al Pacífico Энрике Криэля построила участок Чиуауа-Криэль.

Последним и самым сложным участком был участок длиной 258 километров от станции Криэль в Чиуауа до Эриберто-Вальдеса (Сан-Педро) в Синалоа, проходящий через сердце западной части горного хребта Сьерра-Мадре. Мексиканское правительство завершило строительство и открыло этот участок 24 ноября 1961 года под названием Ferrocarril Chihuahua al Pacifico.

Эль-Чепе: красота, которую невозможно забыть

Официально железная дорога была запущена в том же 1961 году и остается одним из самых захватывающих маршрутов, проносящим путешественников через Сьерра-Мадре-Оксиденталь в Мексике и соединяющим Лос-Мочис на побережье с горами Чиуауа. Сейчас это единственная во всей стране железная дорога, которая обеспечивает пассажирские перевозки. Ежедневно здесь курсирует два поезда — один туристический и один местный.

Ее протяженность, по разным данным, от 653 до 688 км, и она соединяет столицу штата Чиуауа, Чиуауа, и тихоокеанский порт Тополобампо в штате Синалоа. Маршрут может похвастаться 86 туннелями, из которых только 22 являются искусственными, общей длиной 18 километров.

Поезд проходит через невероятно красивые места

Тоннель "Эль Дескансо" – один из самых длинных на маршруте, его длина составляет 1838 метров. Также интересен тоннель "Континенталь" (1260 метров). Свое название он получил потому, что пересекает водораздел Западной Сьерра-Мадре.

На маршруте также расположено 37 мостов (хотя на официальном сайте железной дороги указывается цифра в 175 мостов), представляющих собой различные типы сооружений общей длиной 5 километров. Мост "Агуакальенте" высотой 45 метров и длиной 498,5 метров является самым длинным на маршруте. Он пересекает реку Эль-Фуэрте.

Путешествие, которое занимает 16 часов, можно совершить за один день, проезжая через регион Сьерра-Мадре, где проживают коренные общины Тарахумара, известные своим традиционным образом жизни и уникальной культурой. Самый живописный участок пути — между Эль-Фуэрте и Креэль, где перепад высот насчитывает более 2000 метров.

Для пассажиров на маршруте созданы все условия на любой кошелек. Так, в первом классе El Chepe есть панорамные окна, откидные сиденья и один прием пищи в ресторане Urike, где подают традиционные блюда штатов Чиуауа и Синалоа.

Вагоны представительского класса могут похвастаться просторными местами и доступом к бару, а в туристическом классе – простые, но удобные сиденья с прямой спинкой и закуски на борту.

