В Мексике поезд сошел с рельсов: много жертв и почти 100 пострадавших (видео)

В Мексике сошел с рельсов поезд Interoceanic. В результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек.

Всего в поезде находилось 250 человек. Об этом пишет Reuters.

98 человек, находившихся на борту, получили ранения. Почти 40 человек получают медицинскую помощь от врачей. Пять человек — в критическом состоянии.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что отправила высокопоставленных чиновников на место трагедии, чтобы помочь семьям погибших людей.

Генеральная прокуратура Мексики уже начала проводить следствие, чтобы выяснить, что стало причиной трагедии.

Что известно о проекте Interoceanic

Interoceanic (межокеанский поезд) был открыт в 2023-м году во времена бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он стал частью более широкого проекта Межокеанского коридора.

Целью инициативы была модернизация железнодорожного сообщения через перешеек Теуантепек, соединяющий тихоокеанский порт Салина-Крус в Мексике с Коацакоалькосом на побережье Мексиканского залива.

Правительство Мексики стремилось превратить перешеек в стратегический торговый коридор, расширяя порты, железные дороги и промышленную инфраструктуру с целью создания маршрута, который мог бы конкурировать с Панамским каналом.

Железнодорожное сообщение также является частью более широких усилий по расширению пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок на юге Мексики и стимулированию экономического развития региона.

