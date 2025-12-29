У Мексиці поїзд зійшов з рейок: багато жертв та майже 100 постраждалих (відео)

У Мексиці зійшов з рейок поїзд Interoceanic. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 13 людей.

Загалом у поїзді перебувало 250 людей. Про це пише Reuters.

98 людей, що перебували на борту, дістали поранення. Майже 40 людей отримують медичну допомогу від лікарів. Пʼятеро людей — у критичному стані.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що відправила високопосадовців на місце трагедії, аби допомогти родинам загиблих людей.

Генеральна прокуратура Мексики вже розпочала проводити слідство, аби зʼясувати, що стало причиною трагедії.

Що відомо про проєкт Interoceanic

Interoceanic (міжокеанський поїзд) був відкритий у 2023-му році за часів колишнього президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Він став частиною ширшого проєкту Міжокеанського коридору.

Відео дня

Метою ініціативи була модернізація залізничного сполучення через перешийок Теуантепек, що з'єднує тихоокеанський порт Саліна-Крус у Мексиці з Коацакоалькосом на узбережжі Мексиканської затоки.

Уряд Мексики прагнув перетворити перешийок на стратегічний торговий коридор, розширюючи порти, залізниці та промислову інфраструктуру з метою створення маршруту, який міг би конкурувати з Панамським каналом.

Залізничне сполучення також є частиною ширших зусиль щодо розширення пасажирських та вантажних залізничних перевезень на півдні Мексики та стимулювання економічного розвитку регіону.

Нагадаємо, що 27 липня у німецькому Баден-Вюртемберзі трапилася жахлива аварія на залізниці: пасажирський потяг, у якому на момент їзди перебувало щонайменше 100 людей, зійшов із рейок. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людей загинули та приблизно 50 постраждали.

Раніше Фокус розповідав, як "підрядники" Міністерства війни США висадилися на мексиканському пляжі і випадково оголосили його територією США внаслідок дивного інциденту, який стався на початку тижня.