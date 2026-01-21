50-летняя тайна раскрыта: кто помог уйти из жизни королю Георгу V (фото, видео)

Накануне, 20 января, исполнилось 90 лет со дня смерти короля Георга V, однако до сих пор слухи о том, что ему помогли уйти из жизни, не утихают.

Прадед короля Чарльза III был человеком, создавшим Виндзоровский дом, и считался одним из самых надежных и стабильных британских монархов за 26 лет своего правления, пишет Daily Mail. Он скончался в январе 1936 года в возрасте 70 лет после тяжелой болезни.

Историки выяснили, что королевский врач, лорд Бертран Доусон из Пенна, сделал две смертельные инъекции, которые ускорили кончину монарха. Свой поступок он объяснил заботой о родственниках Георга V, которые находились у его смертного одра, пока он медленно угасал.

После введения лекарств семья короля — королева Мария, принц Уэльский, его три брата и сестра — были проведены обратно в спальню.

"Они стояли у постели — королева с достоинством и самообладанием, другие со слезами, нежными, но не громкими. Жизнь утекала так тихо и спокойно, что трудно было определить точный момент", — написал он позже.

Похороны короля Георга V, 1936 год

В 1980 году известному историку Кеннету Роузу было поручено написать официальную биографию короля. Тот, являясь сыном врача, был потрясен, обнаружив в ходе своих исследований, что Доусон единолично принял решение лишить короля жизни. Придя к такому выводу, Роуз задался вопросом, не были ли действия Доусона не эвтаназией из сочувствия, а, по сути, убийством.

Когда он опубликовал эту информацию в своей книге "Король Георг V" в 1983 году, то едва лишился возможности получить рыцарское звание как официальный биограф монарха. Советники королевы Елизаветы II решили, что это может побудить других известных биографов говорить правду, а не молчать по деликатным вопросам.

Однако все закончилось благополучно, поскольку в дело вмешалась королева-мать, которая недолюбливала своего свекра. Она очень серьезно позаботилась о том, чтобы Роузу вручили подобающую награду — орден Британской империи, и демонстративно пригласила его на обед в отель "Ритц", чтобы отметить его награждение.

В своей книге Роуз пишет, что Доусон настоящей причиной введения монарху смертельной дозы морфина поздно вечером назвал стремление к тому, чтобы объявление о смерти короля появилось в лондонских утренних газетах, а не в вечерних, которые он считал низкопробными.

Убийство из милосердия – это то же убийство

В малоизвестной заметке, добавленной к более поздним изданиям его книги, Роуз писал:

"Король страдал не от рака или другого мучительного недуга, а от сердечной слабости. Он также не испытывал никакой заметной боли — более того, он лежал в коме. Как же тогда Доусон мог оправдать введение своему пациенту дозы морфина и кокаина, в пять-десять раз превышающей обычную паллиативную дозу?"

Врач, которому за 16 лет до смерти король даровал дворянский титул, ускорил его уход.

"Это была чудовищная ошибка в суждении", – уверен Роуз. Позже он писал, что закон не делает различий между эвтаназией, или убийством из милосердия, и убийством.

По его словам, его невысокое мнение о Доусоне разделяли и другие люди. Врач и по совместительству лорд имел репутацию человека, легкомысленно относящегося к человеческим жизням.

Когда король Георг V назначил его своим личным доктором, некоторые именитые врачи "покачали головами".

Знаменитый хирург лорд Мойнихан даже сочинил о нем злобный стих: "Лорд Доусон из Пенна Убил множество людей Поэтому мы поем "Боже, храни короля"".

Признание доктора Доусона, о котом стало известно через 50 лет

Жизнь короля оборвалась от рук Доусона. В 21:30 20 января 1936 года врач опубликовал бюллетень: "Жизнь Его Величества мирно близится к концу".

Через полтора часа, около 23 часов, он попросил медсестру мисс Блэк ввести находившемуся в коме монарху летальную дозу морфия и кокаина. Когда она отказалась, барон Доусон собственноручно вколол в яремную вену Георга V 3/4 грамма морфия, а немного спустя — 1 грамм кокаина, что остановило сердце монарха в 23:55.

Доктор Бертран Доусон Фото: Википедия

В личной записке врач позже признался:

"Я решил определить время смерти и ввел морфин и кокаин в яремную вену. Определение времени смерти преследовало и другую цель – важно было, чтобы о смерти впервые сообщили в утренних газетах, а не в менее подходящем для этого формате вечерних изданий. Я сказал жене, чтобы она посоветовала газете Times воздержаться от публикации".

Записи доктора были опубликованы после его смерти в 1945 году, из которых стала понятна причина ухода короля из жизни. К тому времени со дня смерти Георга V прошло почти 50 лет. В своем дневнике Доусон сделал следующую запись об эвтаназии:

"Было очевидно, что последняя стадия может продлиться много часов, что было неизвестно пациенту, но мало отвечало достоинству и величию, которых он столь заслуживал и которые требовали быстрого финала. Часы ожидания механического конца в то время, когда вся настоящая жизнь уже покинула тело, лишь утомляет свидетелей и держит их в таком напряжении, что они не могут воспользоваться утешением мысли, сочувствия или молитвы…"

Кто такой Кеннет Роуз

Кеннет Роуз много лет был автором светской колонки в Daily Telegraph. Зная жизнь британской аристократии от и до, он не все освещал в СМИ: многое хранилось в его дневниках. После смерти 89-летнего Роуза в 2014 году его личные записи составили 350 коробок и были завещаны Бодлианской библиотеке Оксфордского университета.

Первый том "Дневники Кеннета Роуза: кто вхож, а кто нет" (Who's In, Who's Out: The Journals of Kenneth Rose), охватывающий период с 1935 по 1979 годы, был опубликован в 2018 году.

Осенью 2019-го вышел в свет второй том, где описаны события в период с конца 1970-х и до смерти Роуза в 2014 году. Он озаглавлен "Кто выиграл, кто проиграл" (Who Wins, Who Loses) и полон острых наблюдений за жизнью сильных мира сего, в частности, королевы Елизаветы и ее близких.

