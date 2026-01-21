50-річну таємницю розкрито: хто допоміг піти з життя королю Георгу V (фото, відео)

Напередодні, 20 січня, виповнилося 90 років від дня смерті короля Георга V, проте досі чутки про те, що йому допомогли піти з життя, не вщухають.

Прадід короля Чарльза III був людиною, яка створила Віндзорівський дім, і його вважали одним із найнадійніших і найстабільніших британських монархів за 26 років свого правління, пише Daily Mail. Він помер у січні 1936 року у віці 70 років після важкої хвороби.

Історики з'ясували, що королівський лікар, лорд Бертран Доусон із Пенна, зробив дві смертельні ін'єкції, які прискорили смерть монарха. Свій вчинок він пояснив турботою про родичів Георга V, які перебували біля його смертного одра, поки він повільно згасав.

Після введення ліків сім'ю короля — королеву Марію, принца Уельського, його трьох братів і сестру — провели назад у спальню.

"Вони стояли біля ліжка — королева з гідністю і самовладанням, інші зі сльозами, ніжними, але не гучними. Життя витікало так тихо і спокійно, що важко було визначити точний момент", — написав він пізніше.

Похорон короля Георга V, 1936 рік

У 1980 році відомому історику Кеннету Роузу було доручено написати офіційну біографію короля. Той, син лікаря, був приголомшений, виявивши під час своїх досліджень, що Доусон одноосібно ухвалив рішення позбавити короля життя. Дійшовши такого висновку, Роуз задався питанням, чи не були дії Доусона не евтаназією зі співчуття, а, по суті, вбивством.

Коли він опублікував цю інформацію у своїй книжці "Король Георг V" 1983 року, то ледь позбувся можливості отримати лицарське звання як офіційний біограф монарха. Радники королеви Єлизавети II вирішили, що це може спонукати інших відомих біографів говорити правду, а не мовчати з делікатних питань.

Однак усе закінчилося благополучно, оскільки у справу втрутилася королева-мати, яка недолюблювала свого свекра. Вона дуже серйозно подбала про те, щоб Роузу вручили належну нагороду — орден Британської імперії, і демонстративно запросила його на обід до готелю "Рітц", щоб відзначити його нагородження.

У своїй книзі Роуз пише, що Доусон справжньою причиною введення монарху смертельної дози морфіну пізно ввечері назвав прагнення до того, щоб оголошення про смерть короля з'явилося в лондонських ранкових газетах, а не у вечірніх, які він вважав низькопробними.

Убивство з милосердя — це те ж убивство

У маловідомій замітці, доданій до пізніших видань його книги, Роуз писав:

"Король страждав не від раку чи іншої болісної недуги, а від серцевої слабкості. Він також не відчував жодного помітного болю — більше того, він лежав у комі. Як же тоді Доусон міг виправдати введення своєму пацієнтові дози морфіну і кокаїну, що в п'ять-десять разів перевищує звичайну паліативну дозу?"

Лікар, якому за 16 років до смерті король дарував дворянський титул, прискорив його відхід.

"Це була жахлива помилка в судженні", — упевнений Роуз. Пізніше він писав, що закон не робить різниці між евтаназією, або вбивством із милосердя, і вбивством.

За його словами, його невисоку думку про Доусона поділяли й інші люди. Лікар і за сумісництвом лорд мав репутацію людини, яка легковажно ставиться до людських життів.

Коли король Георг V призначив його своїм особистим лікарем, деякі імениті лікарі "похитали головами".

Знаменитий хірург лорд Мойніхан навіть склав про нього злісний вірш: "Лорд Доусон із Пенна вбив безліч людей Тому ми співаємо "Боже, бережи короля"".

Зізнання доктора Доусона, про яке стало відомо через 50 років

Життя короля обірвалося від рук Доусона. О 21:30 20 січня 1936 року лікар опублікував бюлетень: "Життя Його Величності мирно наближається до кінця".

За півтори години, близько 23-ї години, він попросив медсестру міс Блек ввести монархові, який перебував у комі, летальну дозу морфію і кокаїну. Коли вона відмовилася, барон Доусон власноруч вколов у яремну вену Георга V 3/4 грама морфію, а трохи згодом — 1 грам кокаїну, що зупинило серце монарха о 23:55.

Доктор Бертран Доусон Фото: Вiкiпедiя

В особистій записці лікар пізніше зізнався:

"Я вирішив визначити час смерті і ввів морфін і кокаїн у яремну вену. Визначення часу смерті мало й іншу мету — важливо було, щоб про смерть уперше повідомили в ранкових газетах, а не в менш придатному для цього форматі вечірніх видань. Я сказав дружині, щоб вона порадила газеті Times утриматися від публікації".

Записи доктора були опубліковані після його смерті 1945 року, з яких стала зрозуміла причина відходу короля з життя. На той час від дня смерті Георга V минуло майже 50 років. У своєму щоденнику Доусон зробив такий запис про евтаназію:

"Було очевидно, що остання стадія може тривати багато годин, що було невідомо пацієнтові, але мало відповідало гідності та величі, на які він так заслуговував і які вимагали швидкого фіналу. Години очікування механічного кінця в той час, коли все теперішнє життя вже покинуло тіло, лише стомлює свідків і тримає їх у такій напрузі, що вони не можуть скористатися втіхою думки, співчуття або молитви…"

Хто такий Кеннет Роуз

Кеннет Роуз багато років був автором світської колонки в Daily Telegraph. Знаючи життя британської аристократії від і до, він не все висвітлював у ЗМІ: багато що зберігалося в його щоденниках. Після смерті 89-річного Роуза 2014 року його особисті записи склали 350 коробок і були заповідані Бодліанській бібліотеці Оксфордського університету.

Перший том "Щоденники Кеннета Роуза: хто вхожий, а хто ні" (Who's In, Who's Out: The Journals of Kenneth Rose), що охоплює період із 1935 до 1979 року, було опубліковано 2018 року.

Восени 2019-го вийшов друком другий том, де описано події в період з кінця 1970-х і до смерті Роуза 2014 року. Він має назву "Хто виграв, хто програв" (Who Wins, Who Loses) і сповнений гострих спостережень за життям сильних світу цього, зокрема королеви Єлизавети та її близьких.

