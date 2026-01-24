Минимум ухода, максимум стиля: 5 лучших стрижек на зиму (фото)

Эти стрижки подходят для зимнего периода, ведь не требуют особого ухода и идеально подходят женщинам старше 50 лет, по словам стилистов.

С наступлением холодных дней и долгих зимних ночей, отключений света многие начинают стремиться к простоте, особенно когда речь идет о волосах. Трата дополнительного времени на укладку сейчас просто не кажется таким привлекательным, а иногда даже становится недоступным. Оптимальным становится выбор стрижки, которая хорошо выглядит, не требуя ежедневных усилий или укладки теплом. Об этом пишет She Finds.

Неприхотливость в уходе не обязательно означает скучность или устарелость. Существует множество привлекательных современных причесок, которые прекрасно подходят для старших женщин, независимо от того, предпочитаете ли вы что-то короткое, мягкое слоистое или немного более длинное с подвижными волосами. С правильной стрижкой волосы могут выглядеть ухоженными, здоровыми и легкими в течение всего сезона.

Відео дня

Пять зимних стрижек, не требующих особого ухода

1. Шегги

Современная стрижка "шегги" не требует особого ухода, поскольку она разработана для того, чтобы подстраиваться под естественную текстуру ваших волос, а не против нее. Ее мягкие, смешанные слои создают встроенный объем и движение, что особенно полезно для зрелых волос, которые могут быть тоньше или более гладкими на макушке.

Поскольку форма остается привлекательной во время отрастания, она требует меньше стрижки и минимальной ежедневной укладки.

Стрижка "шегги" не требует особого ухода Фото: Shutterstock

2. Длинные слои

Длинные слои — это простой и универсальный вариант, который сохраняет длину, одновременно устраняя тяжесть и добавляя объема. Эта стрижка позволяет волосам естественно спадать, поэтому они выглядят изысканными, независимо от того, высушены ли они на воздухе или быстро феном.

Для зрелых волос длинные слои предотвращают образование плоского, утяжеленного вида, при этом оставаясь простыми в уходе между посещениями салона.

Простой и универсальный вариант Фото: Shutterstock

3. Лоб

"Лоб", или длинный боб, — это классическая стрижка, не требующая особого ухода, которая идеально сочетает короткие и длинные волосы. Ее четкая форма делает волосы изысканными даже в дни без укладки, и они грациозно отрастают, не теряя своей структуры.

Для зрелых волос "лоб" добавляет полноты и изысканности, не требуя особых усилий.

Классическая стрижка Фото: Shutterstock

4. Слоистый боб

Слоистый боб предлагает структуру с достаточной мягкостью. Слои помогают увеличить объем и предотвращают густой или угловатый вид волос, что делает укладку быстрой и легкой.

Это отличный выбор для зрелых волос, поскольку он обеспечивает подъем и форму с минимальным уходом.

Отличный выбор для зрелых волос Фото: Shutterstock

5. Воздушные слои

Воздушные слои специально подстрижены, чтобы хорошо выглядеть без термической укладки и не нуждаться в сильном уходе. Слои подчеркивают естественную текстуру и подвижность, поэтому волосы чувствуются расслабленными, а не чрезмерно уложенными.

Для зрелых волос этот подход помогает им выглядеть здоровыми, густыми и легкими с минимальными ежедневными усилиями.

Воздушные слои Фото: Shutterstock

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Если вы еще не готовы полностью принять признаки возраста, изменить ситуацию поможет стрижка.

Дерматологи рассказали о 8 признаках того, что вы недостаточно часто моете волосы.

Кроме того, парикмахер показал, как стрижка может изменить внешность.