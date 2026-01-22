Очки Макрона произвели фурор не только в Давосе: производитель заработал миллионы (видео)
Солнцезащитные очки-авиаторы президента Франции привлекли внимание таблоидов и даже президента США. Но новый "крутой" образ Макрона также значительно поднял цены на акции компании-производителя.
Очки Эммануэля Макрона способствовали росту акций компании iVision Tech (IVN.MI) , производителя этих очков. 21 января акции выросли почти на 28% после того, как образ президента Франции во время его выступления на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе стал вирусным в интернете, пишет Reuters.
Группа компаний, владеющая французским брендом элитных очков Henry Jullien, сообщила в среду, что на Макроне была модель Pacific S 01, цена которой на сайте компании составляет 659 евро.
"Это, безусловно, произвело ошеломляющий эффект на акции", — заявил генеральный директор iVision Tech Стефано Фульчир.
Рост стоимости акций увеличил рыночную капитализацию итальянской компании примерно на 3,5 миллиона евро.
В социальных сетях заполонили мемы, комментарии и предположения по поводу появления Макрона на публике, повсеместно встречались отсылки к фильму 1986 года "Топ Ган" с Томом Крузом в главной роли. Даже президент США Дональд Трамп высказался по этому поводу.
В администрации Макрона заявили, что решение надеть солнцезащитные очки во время выступления, которое проходило в помещении, было продиктовано необходимостью защитить глаза после разрыва кровеносного сосуда. Марка очков не была подтверждена.
Тем не менее, Фульчир заявил, что отчетливо узнал очки "Анри Жюльен", которые, по его словам, он отправил Макрону в 2024 году.
Акции, котирующиеся на Миланской бирже, выросли почти на 6% в среду, после чего торги были автоматически приостановлены на большую часть дня. В четверг торги ненадолго возобновились около 11:15, после чего снова были приостановлены, и акции демонстрировали самый большой однодневный скачок за всю историю наблюдений.
Напомним, ранее подобный эффект произвело появление опального президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его фото в наручниках и спортивном костюме стало вирусным и костюм Nike Tech Fleece раскупили за считанные минуты.
А сам Эмманюэль Макрон появился без очков перед военными, показав свой залитый кровью глаз, и пошутил, что это отсылка к "Глазу тигра" и фильму "Рокки".