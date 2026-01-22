Очки Макрона произвели фурор не только в Давосе: производитель заработал миллионы (видео)

Солнцезащитные очки-авиаторы президента Франции привлекли внимание таблоидов и даже президента США. Но новый "крутой" образ Макрона также значительно поднял цены на акции компании-производителя.

Очки Эммануэля Макрона способствовали росту акций компании iVision Tech (IVN.MI) , производителя этих очков. 21 января акции выросли почти на 28% после того, как образ президента Франции во время его выступления на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе стал вирусным в интернете, пишет Reuters.

Эмманюэль Макрон неожиданно для себя стал иконой стиля

Группа компаний, владеющая французским брендом элитных очков Henry Jullien, сообщила в среду, что на Макроне была модель Pacific S 01, цена которой на сайте компании составляет 659 евро.

"Это, безусловно, произвело ошеломляющий эффект на акции", — заявил генеральный директор iVision Tech Стефано Фульчир.

Рост стоимости акций увеличил рыночную капитализацию итальянской компании примерно на 3,5 миллиона евро.

В социальных сетях заполонили мемы, комментарии и предположения по поводу появления Макрона на публике, повсеместно встречались отсылки к фильму 1986 года "Топ Ган" с Томом Крузом в главной роли. Даже президент США Дональд Трамп высказался по этому поводу.

Очки Макрона сделали его крутым

В администрации Макрона заявили, что решение надеть солнцезащитные очки во время выступления, которое проходило в помещении, было продиктовано необходимостью защитить глаза после разрыва кровеносного сосуда. Марка очков не была подтверждена.

Макрона даже нарисовали в образе Тома Круза Фото: Соцсети

Тем не менее, Фульчир заявил, что отчетливо узнал очки "Анри Жюльен", которые, по его словам, он отправил Макрону в 2024 году.

Очки Макрона появились во всех заголовках Фото: Соцсети

Акции, котирующиеся на Миланской бирже, выросли почти на 6% в среду, после чего торги были автоматически приостановлены на большую часть дня. В четверг торги ненадолго возобновились около 11:15, после чего снова были приостановлены, и акции демонстрировали самый большой однодневный скачок за всю историю наблюдений.

Напомним, ранее подобный эффект произвело появление опального президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его фото в наручниках и спортивном костюме стало вирусным и костюм Nike Tech Fleece раскупили за считанные минуты.

А сам Эмманюэль Макрон появился без очков перед военными, показав свой залитый кровью глаз, и пошутил, что это отсылка к "Глазу тигра" и фильму "Рокки".