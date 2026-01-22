Окуляри Макрона викликали фурор не тільки в Давосі: виробник заробив мільйони (відео)

Сонцезахисні окуляри-авіатори президента Франції привернули увагу таблоїдів і навіть президента США. Але новий "крутий" образ Макрона також значно підняв ціни на акції компанії-виробника.

Окуляри Еммануеля Макрона сприяли зростанню акцій компанії iVision Tech (IVN.MI) , виробника цих окулярів. 21 січня акції зросли майже на 28% після того, як образ президента Франції під час його виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі став вірусним в інтернеті, пише Reuters.

Емманюель Макрон несподівано для себе став іконою стилю

Група компаній, що володіє французьким брендом елітних окулярів Henry Jullien, повідомила в середу, що на Макроні була модель Pacific S 01, ціна якої на сайті компанії становить 659 євро.

"Це, безумовно, справило приголомшливий ефект на акції", — заявив генеральний директор iVision Tech Стефано Фульчир.

Зростання вартості акцій збільшило ринкову капіталізацію італійської компанії приблизно на 3,5 мільйона євро.

У соціальних мережах заполонили меми, коментарі та припущення з приводу появи Макрона на публіці, повсюдно зустрічалися відсилання до фільму 1986 року "Топ Ган" з Томом Крузом у головній ролі. Навіть президент США Дональд Трамп висловився з цього приводу.

Окуляри Макрона зробили його крутим

В адміністрації Макрона заявили, що рішення вдягнути сонцезахисні окуляри під час виступу, який відбувався в приміщенні, було продиктоване необхідністю захистити очі після розриву кровоносної судини. Марка окулярів не була підтверджена.

Макрона навіть намалювали в образі Тома Круза Фото: Соцсети

Проте Фульчир заявив, що чітко впізнав окуляри "Анрі Жюльєн", які, за його словами, він відправив Макрону 2024 року.

Окуляри Макрона з'явилися у всіх заголовках Фото: Соцсети

Акції, що котируються на Міланській біржі, зросли майже на 6% у середу, після чого торги були автоматично припинені на більшу частину дня. У четвер торги ненадовго відновилися близько 11:15, після чого знову були припинені, і акції демонстрували найбільший одноденний стрибок за всю історію спостережень.

Нагадаємо, раніше подібний ефект справила поява опального президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Його фото в наручниках і спортивному костюмі стало вірусним, і костюм Nike Tech Fleece розкупили за лічені хвилини.

А сам Емманюель Макрон з'явився без окулярів перед військовими, показавши своє залите кров'ю око, і пожартував, що це відсилання до "Ока тигра" і фільму "Роккі".