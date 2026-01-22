Окуляри Макрона викликали фурор не тільки в Давосі: виробник заробив мільйони (відео)
Сонцезахисні окуляри-авіатори президента Франції привернули увагу таблоїдів і навіть президента США. Але новий "крутий" образ Макрона також значно підняв ціни на акції компанії-виробника.
Окуляри Еммануеля Макрона сприяли зростанню акцій компанії iVision Tech (IVN.MI) , виробника цих окулярів. 21 січня акції зросли майже на 28% після того, як образ президента Франції під час його виступу на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі став вірусним в інтернеті, пише Reuters.
Група компаній, що володіє французьким брендом елітних окулярів Henry Jullien, повідомила в середу, що на Макроні була модель Pacific S 01, ціна якої на сайті компанії становить 659 євро.
"Це, безумовно, справило приголомшливий ефект на акції", — заявив генеральний директор iVision Tech Стефано Фульчир.
Зростання вартості акцій збільшило ринкову капіталізацію італійської компанії приблизно на 3,5 мільйона євро.
У соціальних мережах заполонили меми, коментарі та припущення з приводу появи Макрона на публіці, повсюдно зустрічалися відсилання до фільму 1986 року "Топ Ган" з Томом Крузом у головній ролі. Навіть президент США Дональд Трамп висловився з цього приводу.
В адміністрації Макрона заявили, що рішення вдягнути сонцезахисні окуляри під час виступу, який відбувався в приміщенні, було продиктоване необхідністю захистити очі після розриву кровоносної судини. Марка окулярів не була підтверджена.
Проте Фульчир заявив, що чітко впізнав окуляри "Анрі Жюльєн", які, за його словами, він відправив Макрону 2024 року.
Акції, що котируються на Міланській біржі, зросли майже на 6% у середу, після чого торги були автоматично припинені на більшу частину дня. У четвер торги ненадовго відновилися близько 11:15, після чого знову були припинені, і акції демонстрували найбільший одноденний стрибок за всю історію спостережень.
Нагадаємо, раніше подібний ефект справила поява опального президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Його фото в наручниках і спортивному костюмі стало вірусним, і костюм Nike Tech Fleece розкупили за лічені хвилини.
А сам Емманюель Макрон з'явився без окулярів перед військовими, показавши своє залите кров'ю око, і пожартував, що це відсилання до "Ока тигра" і фільму "Роккі".