"Погляд тигра": Макрон пожартував щодо свого зовнішнього вигляду перед військовими (відео)

Президент Франції Емманюель Макрон викликав занепокоєння своїм зовнішнім виглядом під час новорічного звернення до французьких збройних сил.

Виступаючи на військовій базі в Істрі, на півдні Франції, Макрон з'явився з опухлим, почервонілим оком, повідомляє Le Parisien. Через судину, що лопнула, його праве око було червоним.

Він вибачився перед присутніми за "непривабливий вигляд" свого ока, запевнивши, що це "абсолютно безпечно".

"Просто ненавмисне відсилання до "Ока тигра"... Для тих, хто зрозумів відсилання, це знак рішучості", — пожартував він, вочевидь, маючи на увазі назву хіта американського рок-гурту Survivor з фільму "Роккі III" 1982 року із Сильвестром Сталлоне в головній ролі.

Раніше того ж дня під час огляду військ на відкритому повітрі політик був у сонцезахисних окулярах.

У своїй промові Макрон торкнувся ключових проблем, що стоять перед збройними силами у 2026 році, від прискореного переозброєння Франції та продовження підтримки України до рішення направити війська до Гренландії на знак підтримки Данії.

Він також знову згадав Французьку ідею європейської стратегічної автономії, яка передбачає незалежність ЄС у питанні оборони та безпеки.

"Усі, хто відкидав так звану "французьку ідею" європейської стратегічної автономії або європейського стовпа НАТО, прокинулися в лютому 2022 року, коли Росія розв'язала агресивну війну проти України. Місяць потому, на Версальському саміті під час французького головування, європейська стратегічна автономія була закріплена в декларації Європейського союзу", — нагадав президент, додавши, що в березні 2025 року Європейська рада визнала європейську прихильність обороні.

У своєму виступі Макрон похвалив і вітчизняний ВПК.

"Система SAMP/T наступного покоління — це значною мірою французька та європейська система, найкраща у світі. Вона ефективніша за систему Patriot", — заявив він.

Тиждень тому Макрон запевнив, що Франція може спрямувати в Україну тисячі своїх солдатів після припинення російсько-української війни і братиме участь у відновленні Збройних сил України.

6 січня Зеленський, Макрон і Стармер підписали спільну декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни.