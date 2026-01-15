"Взгляд тигра": Макрон пошутил по поводу своего внешнего вида перед военными (видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал беспокойство своим внешним видом во время новогоднего обращения к французским вооруженным силам.

Выступая на военной базе в Истре, на юге Франции, Макрон появился с опухшим, покрасневшим глазом, сообщает Le Parisien. Из-за лопнувшего сосуда его правый глаз был красным.

Он извинился перед присутствующими за "неприглядный вид" своего глаза, заверив, что это "совершенно безобидно".

"Просто непреднамеренная отсылка к "Глазу тигра"… Для тех, кто понял отсылку, это знак решимости", — пошутил он, очевидно, имея в виду название хита американской рок-группы Survivor из фильма "Рокки III" 1982 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Ранее в тот же день во время осмотра войск на открытом воздухе политик был в солнцезащитных очках.

В своей речи Макрон затронул ключевые проблемы, стоящие перед вооруженными силами в 2026 году, от ускоренного перевооружения Франции и продолжения поддержки Украины до решения направить войска в Гренландию в знак поддержки Дании.

Он также снова упомянул Французскую идею европейской стратегической автономии, которая предполагает независимость ЕС в вопросе обороны и безопасности.

"Все, кто отвергал так называемую "французскую идею" европейской стратегической автономии или европейского столпа НАТО, проснулись в феврале 2022 года, когда Россия развязала агрессивную войну против Украины. Месяц спустя, на Версальском саммите во время французского председательства, европейская стратегическая автономия была закреплена в декларации Европейского союза", – напомнил президент, добавив, что в марте 2025 года Европейский совет признал европейскую приверженность обороне.

В своем выступлении Макрон похвалил и отечественный ВПК.

"Система SAMP/T следующего поколения — это в значительной степени французская и европейская система, лучшая в мире. Она эффективнее системы Patriot", – заявил он.

Неделю назад Макрон заверил, что Франция может направить в Украину тысячи своих солдат после прекращения российско-украинской войны и будет участвовать в восстановлении Вооруженных сил Украины.

6 января Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны.